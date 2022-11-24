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موعد مباراة الكاميرون ضد سويسرا في كأس العالم قطر 2022

ويستعد المنتخب الكاميروني لملاقاة نظيره المنتخب السويسري اليوم الخميس الموافق 24 من شهر نوفمبر الجاري لعام 2022 على هامش منافسات الجولة الإفتتاحية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.

وستنطلق صافرة بداية المباراة بحلول الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت مدينة القاهرة، بينما في تمام الساعة 1:00 ظهرا حسب توقيت مكة المُكرمة والدوحة، لكن في تمام الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت أبو ظبي ومسقط.

رابط كورة on لايف ماتش الكاميرون ضد سويسرا بث مباشر Cameroon في كأس العالم 2022

تشكيلة الكاميرون وسويسرا اليوم الأقرب والمتوقعة

ومن المرجح وبنسبة كبيرة أن يكون تشكيل المنتخب الكاميروني اليوم كما يلي: