يلا كورة kora plus مشاهدة مباراة الكاميرون وسويسرا بث مباشر يلا شوت كأس العالم القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة الكاميرون وسويسرا في كأس العالم 2022، حيث يبدأ المنتخب الكاميروني رحلته في النسخة الحالية من مونديال قطر من خلال مواجهة نظيره العنيد المنتخب السويسري في ظهر يوم الخميس الموافق 24 نوفمبر 2022 على أرضية ملعب الجنوب بالعاصمة القطرية الدوحة.

قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الكاميرون ضد سويسرا، المنتخب الكاميروني يدخل بطولة كأس العالم قطر 2022 وهو يعلم مدى صعوبة مهمته عطفًا على المجموعة المعقدة التي يجد نفسه بها، فالأمر لا يقتصر فقط على منافسه السويسري في مباراته الأولى بل يتضمن أيضًا منتخبات من الوزن الثقيل مثل البرازيل أحد أبرز المرشحين لنيل اللقب إضافة إلى صربيا أحد أبرز المرشحين للعب دور الحصان الأسود في البطولة، ورغم كل ذلك سوف يحاول منتخب الأسود غير المروضة أن يلعب على حظوظه ويؤمن بها ورفع راية كرة القدم الأفريقية عاليًا في سماء الدوحة، ويكفيه فقط اللعب بروح قتالية ومهما كانت النتائج وقتها ستكون جماهيره راضية عنه بكل تأكيد في مثل هذا المحفل الدولي الذي يعتبر التواجد فيه بحد ذاته بمثابة الإنجاز العظيم لأي منتخب.

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موعد مباراة الكاميرون وسويسرا في كأس العالم 2022

تقام مباراة الكاميرون وسويسرا في ظهر يوم الخميس الموافق 24 نوفمبر 2022 على أرضية ملعب الجنوب بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك تحديدًا في تمام الساعة:

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الثانية عشر ظهرًا بتوقيت جمهورية مصر العربية.

الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

الثانية ظهرًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة الكاميرون وسويسرا في كأس العالم 2022

تنقل مباراة الكاميرون وسويسرا بث مباشر عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي سهيل سات باعتبارها الناقل الحصري لحقوق نقل جميع مباريات بطولة كأس العالم قطر 2022 في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

حيث تذاع مباراة الكاميرون ضد سويسرا تحديدًا عبر قناة BEIN SPORTS MAX HD الأولى المشفرة، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت، فيما سوف يتولى التعليق على المباراة المعلق القطري يوسف سيف.

يلا كورة kora plus مشاهدة مباراة الكاميرون وسويسرا بث مباشر يلا شوت كأس العالم

تذاع أيضًا مباراة الكاميرون وسويسرا عبر قناة BEIN SPORTS MAX HD الثانية المشفرة، بينما سوف يتولى التعليق على المباراة المعلق القطري يوسف سيف.

تنقل أيضًا مباراة الكاميرون وسويسرا عبر قناة BEIN SPORTS MAX HD الثالثة المشفرة باللغة الإنجليزية، إضافة إلى قناة BEIN SPORTS MAX HD الرابعة المشفرة باللغة الإسبانية، وأيضًا قناتي BEIN SPORTS MAX HD الخامسة المشفرة والسادسة المشفرة باللغة الفرنسية، كما تذاع أيضًا عبر تطبيق TOD عبر شبكة الإنترنت بكل اللغات السابقة.

تنقل مباراة الكاميرون وسويسرا أيضًا عبر شبكة قنوات الكأس الرياضية القطرية على القمر الصناعي نايل سات وسهيل سات وهي تابعة لشبكة قنوات BEIN SPORTS، وذلك تحديدًا عبر قناة الكأس EXTRA HD الأولى المشفرة، فيما سوف يتولى التعليق على المباراة المعلق خالد الحدي، إضافة إلى قناة الكأس EXTRA HD الثانية المشفرة، بينما سوف يتولى التعليق على المباراة المعلق التونسي هيكل الصغير.

اخر أخبار الكاميرون قبل مواجهة سويسرا في الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم 2022

تابع لايف الكاميرون وسويسرا، المنتخب الكاميروني سيدخل المباراة تحت قيادة مدربه الكاميروني سونغ بتشكيلة من المتوقع أن تكون على النحو التالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: كولينز فاي، جان شارل كاستيليتو، نكولو، نوهو تولو.

خط الوسط: مارتين هونجلا، بريان مبيومو، أندريه أنجيسا، أوليفير نتشام، كارل توكو إكامبي.

خط الهجوم: فينسنت أبوبكر.

اخر أخبار سويسرا قبل مواجهة الكاميرون في الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم 2022

بث مباشر الكاميرون وسويسرا، المنتخب السويسري من جانبه سيدخل المباراة تحت قيادة مدربه مراد ياكين بتشكيلة من المتوقع أن تكون على النحو التالي:

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حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: مانويل أكانجي، فابيان شار، إراي كومارت.

خط الوسط: جرانيت شاكا، سيلفان فيدمير، روبن فارغاس، ريمو فريلير، دينيس زكريا.

خط الهجوم: شيردان شاكيري، إيمبولو.

