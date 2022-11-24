كورة online بث مباشر مباراة الكاميرون وسويسرا اليوم بث مباشر live الاسطورة في كأس العالم 2022

الفجر الرياضي
سويسرا
سويسرا

كورة online بث مباشر مباراة الكاميرون وسويسرا اليوم بث مباشر live الاسطورة في كأس العالم 2022 يستضيف ملعب ” استاد الجنوب ” مباراة قوية في كأس العالم بين كلا من منتخب سويسرا ونظيره منتخب الكاميرون، اليوم الخميس الموافق 24 نوفمبر 2022.

وذلك في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.
مشاهدة مباراة سويسرا والكاميرون اليوم
وسوف نستعرض لكم في هذه المقالة موعد مباراة سويسرا والكاميرون، والقنوات الناقلة لمباراة سويسرا والكاميرون والمعلق وملعب المباراة وترتيب المجموعة.

تفاصيل المجموعة G:
🇧🇷 منتخب البرازيل
🇷🇸 منتخب صربيا
🇨🇭 منتخب سويسرا
🇨🇲 منتخب الكاميرون

كورة online بث مباشر مباراة سويسرا والكاميرون اليوم في كأس العالم 2022

موعد مباراة سويسرا والكاميرون
بينما تقام مباراة منتخب سويسرا ضد نظيره منتخب الكاميرون ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم قطر 2022، اليوم الخميس الموافق 24 نوفمبر 2022.


وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 11:00 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.


بينما تنطلق في تمام الساعة 12:00 مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا.
وفي الساعة 1:00 مساءً بتوقيت قطر والسعودية والكويت والبحرين وفلسطين والعراق.
بينما تنطلق في تمام الساعة 2:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.
 

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