البورصة تواصل مكاسبها.. والمؤشر "السبعيني" يقفز بأكثر من 3% بداية تعاملات اليوم

الاقتصاد
البورصة المصرية اليوم
البورصة المصرية اليوم

افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022، على ارتفاعات جماعية لمؤشراتها، وسط تحول السيولة نحو الأسهم المتوسطة والصغيرة التى تحولت نحوها السيولة بعدما تشبعت الأسهم القيادية  نسبيا بالارتفاعات.

 

 

وصعد مؤشر "إيجي أكس 30 " بنسبة 0.87% ليصل إلى مستويات 12709.95 نقطة،  وقفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسط "إيجي أكس 70 "بنسبة 3.68% ليصل إلى 2499.85 نقطة،  وطالت الكاسب المؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 2.63% إلى 3609.8 نقطة.

 

البورصة المصرية مؤشرات البورصة المصرية ت لبورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022

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