كولر يجهز ناشئًا بديلًا لحمدي فتحي والسولية في الأهلي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يفكر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في ضم ناشئ القلعة الحمراء في قائمة الفريق استعدادًا للمباريات المقبلة.

 

وقرر كولر أن يُجهز أحمد أشرف لاعب وسط شباب الأهلي من أجل الدفع به في المواجهات المقبلة، خاصة أن اللاعب ينال إعجاب السويسري، حيث قام بتصعيده في تدريبات المارد الأحمر في الفترة الأخيرة.

 

وتعرض حمدي فتحي لإجهاد في أوتار الركبة، حيث أبعده ذلك عن المشاركة مع المنتخب الوطني في المباراة الودية أمام منتخب بلجيكا على ملعب "جابر الأحمد الصباح" بالكويت، والتي فاز فيها الفراعنة بهدفين مقابل هدف.

 

ويستعد الأهلى لمواجهة المقاولون العرب يوم يوم الأحد المقبل الموافق 27 نوفمبر على استاد "الأهلي وي السلام"، ضمن منافسات كأس مصر للموسم الماضي 2021-2022.

 

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، بعد الفوز في الثلاث الجولات الأولى على الإسماعيلي وأسوان والداخلية على الترتيب.

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