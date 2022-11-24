كورة لايف plus مشاهدة مباراة الكاميرون وسويسرا يلا شوت TODAY بث مباشر الكاميرون اليوم

الفجر الرياضي
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كورة لايف plus مشاهدة مباراة الكاميرون وسويسرا يلا شوت TODAY بث مباشر الكاميرون اليوم مباراة الكاميرون وسويسرا كأس العالم 2022 مشاهدة مباراة سويسرا ضد الكاميرون سيلعب الكاميرون مباراة صعبة وصعبة ضد سويسرا، في بداية جولة الأسود الأفريقية في كأس العالم 2022.

وستقام مباراة الكاميرون وسويسرا في الملعب الجنوبي في الدوحة.

المباراة بين الكاميرون وسويسرا هي جزء من الجولة الأولى من مباريات المجموعة السابعة في كأس العالم قطر 2022.

يتضمن جدول مباريات اليوم لكأس العالم 2022 4 مباريات، أهمها مباراة الكاميرون وسويسرا، تليها مباراة أوروغواي وكوريا الجنوبية، ثم مباراة البرتغال وغانا وأخيرا في الساعة التاسعة مساء مباراة البرازيل وصربيا.

في هذا التقرير، نقدم التغطية الحية والبث المباشر لمباراة الكاميرون وسويسرا في كأس العالم 2022 يوم الخميس.

وتضم المجموعة، بالإضافة إلى منتخبي الكاميرون وسويسرا، منتخبي صربيا والبرازيل، اللذين يجتمعان اليوم أيضا في التاسعة مساء.

مباراة الكاميرون وسويسرا اليوم الخميس في كأس العالم
مباراة الكاميرون وسويسرا كأس العالم 2022 مشاهدة مباراة سويسرا ضد الكاميرون ستبدأ المباراة بين الكاميرون وسويسرا في الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة، الموافق الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت مكة، والساعة الثانية ظهرا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الكاميرون وسويسرا اليوم الخميس في كأس العالم
مباراة الكاميرون وسويسرا كأس العالم 2022 مشاهدة مباراة سويسرا ضد الكاميرون سيتم بث المباراة بين الكاميرون وسويسرا في الساعة 12:00 مساء بتوقيت القاهرة، 1:00 مساء بتوقيت مكة، وفي الساعة 2: 00 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة عبر شبكة بي إن سبورتس وقنوات كأس قطر.

على النحو التالي::

كاس اكسترا تو اتش دي

كاس اكسترا وان اتش دي

بين الرياضة هد 1 ماكس

مباراة الكاميرون وسويسرا كأس العالم 2022 مشاهدة مباراة سويسرا ضد الكاميرون
مباراة الكاميرون وسويسرا كأس العالم 2022 مشاهدة مباراة سويسرا ضد الكاميرونكانت قائمة الكاميرون التي اختارها المدرب ريجوبرت سونغ لكأس العالم 2022 على النحو التالي:

في حراس المرمى: أندريه أونانا “الإيطالي إنتر ميلان – – ديفيس إيباسي “أبها السعودية” – سيمون نغاباندويتينبو”مرسيليا الفرنسية”

في خط الدفاع: جيان تشارلز كاستيليتو “نانت فرنسي – – إنزو إيبوسي” أودينيزي إيطالي – – كولينز فاي “سعودي الطائي – – أوليفر مبايزو” اتحاد فيلادلفيا الأمريكي – – نوهو تولو “أمريكي سياتل ساوندرز – – نيكولاس نكولولو ” برج الحمل اليوناني – – كريستوفر وو”فرنسي رن”

في خط الوسط: أوليفييه نتشام “سوانسي سيتي ويلش – – جايل أوندوا” هانوفر الألمانية – – مارتن هونغلا “هيلاس فيرونا الإيطالية – – بيير كوندي” أولمبياكوس اليونانية – – صموئيل جيويت “ميكلين البلجيكي – – أندريه زامبو أنجيسا” نابولي الإيطالية – – جيروم مبيكيلي “أبيجيس الكاميروني”

في خط الهجوم: مومي نجامالو، كريستيان باسوج، بريان مبيومو، جورج نكودو، جان بيير نسامي، فنسنت أبو بكر” النصر السعودي ”، تشوبو موتينج بايرن ميونيخ، توكو إيكامبي وسويبو مارو.

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