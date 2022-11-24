لايف Goal al arab بث مباشر الكاميرون وسويسرا اليوم || مشاهدة مباراة الكاميرون جودة عالية HD جول العرب يبدأ المنتخب الكاميروني حملته في النسخة الحالية من مونديال قطر في قطر، في مواجهة نظيره السويسري في ملعب الجنوب، وريجوبيرت سونج، مدرب فريق منتخب الأسود وأحد أبرز الأسماء الكروية في غرب إفريقيا. البلد الذي يهتم شعبه بكرة القدم، يبحث عن إنجاز ينقش اسمه بأحرف من نور في سماء كرة القدم الكاميرونية، وحتى سونغ يخطط لتوجيه ضربة رائعة أكثر من تلك التي حققها سلفه الروسي فاليرو نيبو منياشيشي. الذي قاد الأسود في مونديال عام 1990 بإيطاليا التي شهدت أعظم الإنجازات الأفريقية في أهم حدث كروي على وجه الكرة الأرضية، بعد أن وصل منتخب الكاميرون إلى ربع النهائي، قبل أن يخسر بصعوبة. حارب ضد الإنجليز بنتيجة 3-2، بعد أداء أفريقي خارق قدمه الثعلب العجوز روجر ميلا ورفاقه، الأمر الذي تسبب في عدد المنتخبات في القارة الأفريقية.



في المشاركة الكاميرونية الثامنة في المونديال، اعتمد سونغ على مجموعة من اللاعبين الذين تسببوا في قلق جماهير الكرة الكاميرونية، خاصة في ظل وجود عدد من المحترفين في الدوريات الخليجية، مثل: حارس المرمى ديفيس إيباسي، والمدافع كولينز فاي. المهاجم فنسنت أبو بكر الثلاثي السعودي أبها والطائي والنصر. بالإضافة إلى ذلك، لم تكن القائمة خالية من عنصر محلي، باتينيت واسو، مهاجم الكاميروني ومسجل القطن.

بالإضافة إلى ذلك، ضمت سونج مجموعة من المحترفين في بطولات ليست قوية جدًا، مثل الدوري الأمريكي والدوري السويسري، وعلى الرغم من ذلك، فإن المحترفين في بطولات القارة القديمة المرموقة يمثلون القوة الرئيسية لفريق زيادة عدد الفرق إلى ثلاثة فرق بدلًا من فريقين.

من المنتظر إقامة مباراة سويسرا والكاميرون، مساء اليوم الخميس 24 نوفمبر، في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت الإمارات وعمان، الواحدة بتوقيت السعودية وقطر والبحرين والكويت، الثانية عشرة ظهرا بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت إنجلترا والتوقيت العالمي "جرينتش".

القنوات الناقلة لمباراة سويسرا والكاميرون في كأس العالم 2022

من المقرر أن تُنقل فعاليات اللقاء المرتقب بين سويسرا والكاميرون في مستهل كأس العالم 2022 على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات مونديال قطر في إفريقيا والشرق الأوسط، وذلك من خلال قناة "بي إن سبورتس ماكس 1" بصوت يوسف سيف.

كما ستُنقل المباراة على قناة "الكأس إكسترا 1 إتش دي"، بصوت المعلق خالد الحدي، وعلى قناة "الكأس إكسترا 2 إتش دي" بصوت المعلق هيكل الصغير، كما يمكن متابعة المباراة كذلك على تطبيق "تود" ضمن خدمة البث المباشر لـ بي إن سبورتس.

التشكيل المتوقع لمنتخب سويسرا ضد الكاميرون في كأس العالم 2022:

بعد كأس الأمم الأوروبية الأخيرة، التي وصل فيها البلد الجبلي الصغير إلى الدور ربع النهائي، خَلَفَ مراد ياكين مواطنه فلاديمير بيتكوفيتش على رأس الجهاز الفني لسويسرا، وهو مدرب يعتمد اللعب المباشر أكثر من سلفه.

ومن المتوقع أن يعتمد ياكين على التشكيل الآتي ضد الكاميرون:

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: ريكاردو رودريجيز، مانويل أكانجي، فابيان ريدر، إيراي كوميرت.

خط الوسط: نيكو إلفيدي، دينيس زكريا، جرانيت تشاكا.

خط الهجوم: شيردان شاكيري، بريل إمبولو، كريستيان فاسناخت.

التشكيل المتوقع لمنتخب الكاميرون ضد سويسرا في كأس العالم 2022:

يمتلك ريجوبيرت سونح العديد من الأسماء المميزة التي بإمكانها مباغتة المنافسين.

ومن المتوقع أن يدخل منتخب الكاميرون بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: جان شارل كاستيليتو، جيروم أونجوين، أوليفييه مبايزو، إنزو إيبوسي.

خط الوسط: مارتين هونجدا، صامويل جويت، أندريه فرانك زامبو أنجويسا، بيير كوندي.

خط الهجوم: إيريك ماكسيم تشوبو موتينج، فينسنت أبو بكر.