لايف HD مشاهدة مباراة الكاميرون وسويسرا بث مباشر yalla shoot كورة ستار مشاهدة مباراة Cameroon تعرف على موعد مباراة سويسرا والكاميرون في كأس العالم 2022، وهو اللقاء. بث مباشر منتخب الكاميرون اليوم. الذي سيقام ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة. ويتطلع المنتخب السويسري لمواصلة عروضه القوية في مبارياته الافتتاحية بالمونديال، والتي بدأت أمام هولندا في كأس العالم إيطاليا 1934. رابط مباراة الكاميرون وسويسرا مباشر. انتهت تلك المواجهة بفوز “بلد الساعات” بنتيجة 3-2، وأخيرًا في مونديال البرازيل 2014 حين تغلب على الإكوادور بهدفين لهدف.



مشاهدة مباراة الكاميرون وسويسرا بث مباشر



بينما تُراود المنتخب الكاميروني مساعٍ حثيثة لتجنب تعثر البدايات. مشاهدة مباراة الكاميرون وسويسرا بث مباشر. والذي تعرض له فريق البلد المنظم لبطولة أمم إفريقيا 2022. بث مباشر منتخب الكاميرون اليوم. في آخر مشاركتين بنهائيات كأس العالم، في نسختي 2010 أمام اليابان بالخسارة بهدف، وانهزم بالنتيجة ذاتها أمام المكسيك في نسخة 2014. رابط مباراة الكاميرون وسويسرا مباشر.

بث مباشر منتخب الكاميرون اليوم

وبدأت منافسات كأس العالم 2022 يوم الأحد الماضي بالمباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور. بث مباشر منتخب الكاميرون اليوم. وتستمر منافسات هذه النسخة حتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل. مشاهدة مباراة الكاميرون وسويسرا بث مباشر. من المقرر إقامة مباراة سويسرا والكاميرون، مساء يوم الخميس 24 نوفمبر/تشرين الثاني، في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت الإمارات وعمان، الواحدة بتوقيت السعودية وقطر والبحرين والكويت. رابط مباراة الكاميرون وسويسرا مباشر. الثانية عشرة ظهرا بتوقيت مصر وفلسطين ولبنان، الحادية عشرة صباحًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، العاشرة بتوقيت إنجلترا والتوقيت العالمي “جرينتش”.

رابط مباراة الكاميرون وسويسرا مباشر

ومن المقرر أن يحتضن ملعب استاد “الجنوب” الخاص بنادي الوكرة. مشاهدة مباراة الكاميرون وسويسرا بث مباشر. فعاليات اللقاء المرتقب بين منتخب الكاميرون ونظيره سويسرا في أولى جولات دور المجموعات لمسابقة كأس العالم 2022. بث مباشر منتخب الكاميرون اليوم. بالإضافة إلى ذلك، رابط مباراة الكاميرون وسويسرا مباشر.



ما هي القنوات الناقلة لمباراة سويسرا والكاميرون في كأس العالم 2022؟

من المقرر أن تُنقل فعاليات اللقاء المرتقب بين سويسرا والكاميرون. ومن ثم، في مستهل كأس العالم 2022 على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات. علاوة على ذلك، مونديال قطر في إفريقيا والشرق الأوسط، وذلك من خلال قناة “بي إن سبورتس ماكس 1” بصوت يوسف سيف.

ولكن، ستُنقل المباراة على قناة “الكأس إكسترا 1 إتش دي”، بصوت المعلق خالد الحدي. أيضا، وعلى قناة “الكأس إكسترا 2 إتش دي” بصوت المعلق هيكل الصغير، كما يمكن متابعة المباراة كذلك على تطبيق “تود”. ومن ثم، ضمن خدمة البث المباشر لبي إن سبورتس.

التشكيل المتوقع لمنتخب سويسرا

حراسة المرمى: يان سومر.

علاوة على ذلك، خط الدفاع: ريكاردو رودريجيز، مانويل أكانجي، فابيان ريدر، إيراي كوميرت.

ومن ثم، خط الوسط: نيكو إلفيدي، دينيس زكريا، جرانيت تشاكا.

أيضا، خط الهجوم: شيردان شاكيري، بريل إمبولو، كريستيان فاسناخت.

التشكيل المتوقع لمنتخب الكاميرون

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

ومن ثم، خط الدفاع: جان شارل كاستيليتو، جيروم أونجوين، أوليفييه مبايزو، إنزو إيبوسي.

بالإضافة إلى ذلك، خط الوسط: مارتين هونجدا، صامويل جويت، أندريه فرانك زامبو أنجويسا، بيير كوندي.

ولكن، خط الهجوم: إيريك ماكسيم تشوبو موتينج، فينسنت أبو بكر.

معلق مباراة سويسرا والكاميرون في كأس العالم 2022

استقرت مجموعة قنوات الكاس وقنوات بي ان سبورت الناقلان. ومن ثم، الحصريان لبطولة كأس العالم، على معلق مباراة سويسرا والكاميرون في كأس العالم 2022. علاوة على ذلك، وينفرد موقع يلا شاهد كعادته في الكشف اسم المعلق. علاوة على ذلك، الذي يتولى مهمة التعليق على المباريات الهامة سواء عالميًا أو محليًا أو عربيًا.