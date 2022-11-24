يلا شوت Twitter مشاهدة الكاميرون وسويسرا بث مباشر مباراة Cameroon كورة بلس هدف أبو بكر HD الكاميرون وسويسرا اليوم في المونديال، حيث يستهل اليوم المنتخب الكاميروني االول لكرة القدم، مشواره المونديالي في النسخة الحالية من، كأس العالم في قطر، بمواجهة قوية امام نظيره المنتخب السويسري وذلك علي ستاد الجنوب.

تقام مباراة سويسرا والكاميرون غدا الخميس 24 نوفمبر 2022 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة والواحدة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب ستاد الجنوب.

القنوات الناقلة لمباراة سويسرا والكاميرون

تذاع مباراة سويسرا والكاميرون في كأس العالم 2022 عبر قناةAlkass EXTRA TWO HDوAlkass EXTRA One HD وbeIN Sports HD 1 Max.

ويقع منتخي سويسرا والكاميرون في المجموعة السابعة بمونديال قطر 2022، بجانب منتخبات البرازيل وصربيا.

التشكيل المتوقع لمنتخب سويسرا

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: ريكاردو رودريجيز، مانويل أكانجي، فابيان ريدر، إيراي كوميرت.

خط الوسط: نيكو إلفيدي، دينيس زكريا، جرانيت تشاكا.

خط الهجوم: شيردان شاكيري، بريل إمبولو، كريستيان فاسناخت.

التشكيل المتوقع لمنتخب الكاميرون

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: جان شارل كاستيليتو، جيروم أونجوين، أوليفييه مبايزو، إنزو إيبوسي.

خط الوسط: مارتين هونجدا، صامويل جويت، أندريه فرانك زامبو أنجويسا، بيير كوندي.



خط الهجوم: إيريك ماكسيم تشوبو موتينج، فينسنت أبو بكر.



وانطلقت بطولة كأس العالم 2022 الأحد 20 نوفمبر، وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأخيرة، تم توزيعهم على 8 مجموعات بواقع 4 منتخبات ويصعد أول وثاني المجموعة إلى دور الـ16.

مجموعات كأس العالم 2022:

المجموعة الأولى: قطر – الإكوادور – السنغال – هولندا

المجموعة الثانية: إنجلترا – إيران – أمريكا – ويلز

المجموعة الثالثة: الأرجنتين – السعودية – المكسيك – بولندا

المجموعة الرابعة: فرنسا – أستراليا – الدنمارك – تونس

المجموعة الخامسة: إسبانيا – كوستاريكا – ألمانيا – اليابان

المجموعة السادسة: بلجيكا – كندا – المغرب – كرواتيا

المجموعة السابعة: البرازيل – صربيا – سويسرا – الكاميرون

المجموعة الثامنة: البرتغال – غانا – أوروجواي – كوريا الجنوبية

يلتقى اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022 الكاميرون وسويسرا على ملعب الجنوب فى الجولة الاولى من كأس العالم 2022

مباراة الكاميرون وسويسرا اليوم بث مباشر

المباراة: الكاميرون ضد سويسرا

البطولة: كأس العالم 2022

موعد المباراة: الخميس 24 نوفمبر 2022

الكاميرون وسويسرا مباشر

الساعة 12:00 بتوقيت مصر – الساعة 1:00 بتوقيت السعودية – الساعة 2:00 بتوقيت الامارات – الساعة 1:00 بتوقيت فطر – الساعة 11:00 بتوقيت تونس والمغرب والجزائر

بث مباشر الكاميرون وسويسرا اليوم