بث مباشر HD مشاهدة مباراة الكاميرون وسويسرا لايف كورة في العارضة مشاهد مباراة Cameroon بعد كأس الأمم الأوروبية الأخيرة، التي وصل فيها البلد الجبلي الصغير إلى الدور ربع النهائي، خَلَفَ مراد ياكين مواطنه فلاديمير بيتكوفيتش على رأس الجهاز الفني لسويسرا، وهو مدرب يعتمد اللعب المباشر أكثر من سلفه.

بطاقة مبارة الكاميرون وسويسرا اليوم

سويسرا Vs الكاميرون.

البطولة: كأس العالم 2022 (دور المجموعات – الجولة الأولى).

القنوات الناقلة: beIN Sport Max1.

الملعب: الجنوب.

المعلق: يوسف سيف.

موعد مبارة الكاميرون وسويسرا اليوم

24 نوفمبر 2022

موعد المباراة:

1:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

0:00 مساءًا بتوقيت مصر.

1:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

1:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

1:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

1:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

1:00 مساءًا بتوقيت العراق.

0:00 مساءًا بتوقيت السودان.

1:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

0:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

-1:00 مساءًا بتوقيت تونس.

-1:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

-2:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

2:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

1:00 مساءًا بتوقيت البحرين.

2:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

1:00 مساءًا بتوقيت الكويت.

1:00 مساءًا بتوقيت قطر.

-2:00 مساءًا بتوقيت موريتانيا.

1:00 مساءًا بتوقيت جزر القمر.

-2:00 مساءًا بتوقيت غرينتش GMT.

ومن المتوقع أن يعتمد ياكين على التشكيل الآتي ضد الكاميرون:

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: ريكاردو رودريجيز، مانويل أكانجي، فابيان ريدر، إيراي كوميرت.

خط الوسط: نيكو إلفيدي، دينيس زكريا، جرانيت تشاكا.

خط الهجوم: شيردان شاكيري، بريل إمبولو، كريستيان فاسناخت.

التشكيل المتوقع لمنتخب الكاميرون ضد سويسرا في كأس العالم 2022:



يمتلك ريجوبيرت سونح العديد من الأسماء المميزة التي بإمكانها مباغتة المنافسين.

ومن المتوقع أن يدخل منتخب الكاميرون بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: جان شارل كاستيليتو، جيروم أونجوين، أوليفييه مبايزو، إنزو إيبوسي.

خط الوسط: مارتين هونجدا، صامويل جويت، أندريه فرانك زامبو أنجويسا، بيير كوندي.



خط الهجوم: إيريك ماكسيم تشوبو موتينج، فينسنت أبو بكر.