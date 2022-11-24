كورة بلس Switzerland VS Cameroon جودة عالية لايف HD مشاهدة سويسرا ضد الكاميرون كأس العالم 2022 هدف شاكيري اليوم موعد مباراة الكاميرون وسويسرا، يترقبها جماهير الكرة الأفريقية حول العالم والوطن العربي فهم يشاهدون الكثير من النجوم في منتخب الكاميرون وكذلك منتخب سويسرا ويواجه نجوم منتخب الكاميرون نظيره منتخب سويسرا في أولى مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، والتي ستنطلق يوم 20 نوفمبر القادم والتي ستنتهي يوم 18 ديسمبر، وتقام بطولة كأس العالم لأول مرة في دولة قطر وهي الدولة العربية المسلمة الأولى التي تستضيف كأس العالم وثاني دولة آسيوية يقام فيها.

مباراة الكاميرون وسويسرا بث مباشر

مشاهدة مباراة الكاميرون وسويسرا بث مباشر، تعد هذه المواجهة واحدة من المباريات القوية والمنتظرة في بطولة كأس العالم الذي سيقام في دولة قطر، ويواجه منتخب الكاميرون نظيره منتخب سويسرا من أجل إسعاد جماهير الكاميرون التي تنظره وحصد الثلاث نقاط ورغم الفوارق الفنية والفردية بين المنتخبين إلا أن المباراة من المتوقع أنها تحمل لنا الكثير من الإثارة والمتعة، حيث أن منتخب الكاميرون يعيش فترة جيدة على المستوى الدولي بعدما استطاع أن يتأهل إلى كأس العالم على حساب منتخب قوي مثل الجزائر.

يخوض منتخب سويسرا أولى مبارياته في دور المجموعات في بطولة كأس العالم ضمن المجموعة السابعة رفقة منتخب البرازيل ومنتخب صربيا ومنتخب الكاميرون واستعد منتخب الكاميرون بشكل جيد لخوض مباريات كأس العالم بعدما خاض المنتخب عدة مباريات ودية قوية قبل انطلاق هذه البطولة، ويعول مدرب المنتخب على العديد من اللاعبين في مقدمتهم نجم فريق بايرن ميونخ المهاجم موتينج وكذلك نجم فريق النصر باباكار.

لمشاهدة المباراة بث مباشر وبجودة عالية دوت تقطيع أنقر هنا

اقرأ المزيد:

موعد مباراة الكاميرون وسويسرا كأس العالم 2022 بث مباشر

موعد مباراة فرنسا وأستراليا كأس العالم 2022 بث مباشر

موعد مباراة اسبانيا وكوستاريكا كأس العالم 2022 بث مباشر

موعد مباراة بلجيكا وكندا كأس العالم 2022 بث مباشر

موعد مباراة منتخب الكاميرون الأولى في كأس العالم

مشاهدة مباراة الكاميرون وسويسرا بث مباشر، ينتظر جماهير الكرة المباراة القادمة والتي تجمع بين منتخب الكاميرون ومنتخب سويسرا يوم الخميس الموافق 24 نوفمبر وذلك في تمام الساعة الواحدة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، تمام الساعة الثانية عشر مساءً بتوقيت القاهرة وكذلك في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت الإمارات، وتقام هذه المباراة ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.