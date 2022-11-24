موعد مباراة سويسرا ضد الكاميرون والتشكيل القنوات الناقلة

سويسرا ضد الكاميرون، عشاق الكرة الإفريقية على موعد ظهر اليوم الخميس، الموافق الـ24 من نوفمبر الجاري، مع الظهور الثاني للمنتخبات الإفريقية في كأس العالم قطر 2022 حينما تلعب الكاميرون ضد سويسرا في الجولة الأولى من مباريات المجموعة السابعة.

مباراة سويسرا ضد الكاميرون

وتقام مباراة سويسرا ضد الكاميرون في إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة السابعة في نهائيات كأس العالم قطر 2022 والتي من التوقع أن تكون مواجهة كبيرة تجمع بين منتخب الكاميرون العريق وممثل إفريقيا ونظيره السويسري العنيد.

وتقدم بوابة الفجر موعد مباراة سويسرا ضد الكاميرون والتشكيل والقنوات الناقلة ببطولة كأس العالم قطر 2022 في السطور التالية:

موعد مباراة سويسرا ضد الكاميرون في كأس العالم قطر 2022

تنطلق مباراة سويسرا ضد الكاميرون في تمام الـ12 ظهر اليوم بوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثانية بتوقيت الإمارات في الجولة الأولى للجموعة السابعة.

القنوات الناقلة لمباراة سويسرا ضد الكاميرون اليوم في كأس العالم قطر 2022

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية مالكة حقوق بث مباريات كأس العالم قطر 2022 عن نقل مباراة سويسرا ضد الكاميرون ظهر اليوم عبر شبكتها وقنواتها المختلفة، إلى جانب قنوات الكأس القطرية Alkass EXTRA TWO HD،

Alkass EXTRA One HD وbeIN Sports HD 1 Max.

تشكيل سويسرا لمواجهة الكاميرون في كأس العالم قطر 2022

وتلعب سويسرا مباراتها ضد الكاميرون بتشكيل مكون من: "يان سومر - فيدمير سيلفان - إلفيدي نيكو - أكانجي مانويل - إمبولو بريل - فرويلر ريمو - جرانيت تشاكا - روديجير ريكاردو - سو جبريل - فارجاس - شاكيري.".

تشكيل الكاميرون لمواجهة سويسرا في كأس العالم قطر 2022

وتخوض الكاميرون مباراتها ضد سويسرا بتشكيل مكون من: "أونانا - أندريا فرانك - نيكولاس نكولو - كارل توكو - تشوبو موتينج - أم جويت - مارتين هولانجو - كيلنز فاي - مبيومو بريان - جان تشارلز ونوهو تولو".

تفاصيل مباراة سويسرا ضد الكاميرون

وتأتي مباراة سويسرا ضد الكاميرون ضمن المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم قطر 2022 والتي تضم السامبا البرازيلي ومنتخب صربيا، اللذان سيلتقيان مساء اليوم.