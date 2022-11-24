يلا شوت NOW بث مباشر.. مشاهدة مباراة الكاميرون وسويسرا في كأس العالم ٢٠٢٢ كورة لايف kora plus

الفجر الرياضي
الكاميرون
الكاميرون

بث مباشر لمشاهدة مباراة منتخب الكاميرون ضد سويسرا في بطولة كأس العالم ٢٠٢٢  ويخوض ظهر اليوم الخميس 24 نوفمبر منتخب الكاميرون مباراة قوية وصعبة أمام نظيره منتخب سويسرا في مستهل مشوار الأسود الأفريقية في بطولة كأس العالم 2022 وتقام المباراة بين منتخب الكاميرون ومنتخب سويسرا على أرض ملعب استاد الجنوب في الدوحة.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة الكاميرون وسويسرا في كأس العالم 
وتبدأ المباراة في تمام الساعة ١٢ ظهر اليوم الخميس بتوقيت القاهرة وننقل بث مباشر لمتابعي كرة القدم حول العالم بين منتخب الكاميرون وسويسرا في كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢ ضمن المجموعة السابعة وتضم المجموعة، فضلًا عن منتخبي الكاميرون وسويسرا منتخبي صربيا والبرازيل واللذين يلتقيان اليوم أيضًا في التاسعة مساء.

يتم نقل بث مباشر لمشاهدة المباراة بين الكاميرون وسويسرا عند الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت القاهرة الموافق 1:00 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة وعند الساعة 2:00 عصرًا بتوقيت الإمارات عبرشبكة قنوات بي إن سبورتس وقنوات الكأس القطرية.

مشاهدة بث مباشر لمباراة الكاميرون وسويسرا في كأس العالم قطر ٢٠٢٢

 

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