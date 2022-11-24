يلا شوت Portugal مشاهدة مباراة البرتغال وغانا بث مباشر هدف ronaldo الان كورة ستار موعد مباراة البرتغال وغانا يتطلع عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم إلى مبارزة قوية ومثيرة في هذا الوقت، وهي مباراة تنافسية بأعلى قوة، والتي ستقام في ملعب 974. في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم 2022 في قطر، سيلتقي المنتخب البرتغالي والمنتخب الغاني في المباراة. في الجولة الأولى من المونديال نستعرض موعد وقناة مباراة البرتغال وغانا في المونديال.



موعد مباراة البرتغال وغانا في كأس العالم

ومن المقرر أن تبدأ المباراة بين المنتخب البرتغالي ومنافسيه غانا يوم الخميس 24 نوفمبر 2022، حيث ستنضم البرتغال ونجمها كريستيانو رونالدو إلى غانا في هذا المنتدى العالمي الأهم، لذلك اكتشفنا أن رونالدو موجود في البرتغال بشكل عام. سعى بعد من خلال هؤلاء هذه المباراة لتعويض الخسارة أمام المنتخب الوطني بسبب استبعاد غانا من الدور الأول لكأس العالم بسبب تعادلها 1-1 في مونديال 2014. ومن المقرر أن تبدأ المباراة بين البرتغال وغانا. الجولة الأولى من المجموعة H لمسابقة كأس العالم 2022، الخميس 24 نوفمبر 2022. في ملعب 974 أعلن المكان وتنطلق فعاليات لقاء الفريقين في المباراة السادسة مساءا بتوقيت مصر، في السابعة مساء بتوقيت السعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة كأس العالم 2022 بين البرتغال وغانا

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت حقوق بث مباريات كأس العالم 2022، وبالطبع ستحاول بث جميع مباريات كأس العالم على باقة ماكس المخصصة للأحداث الكبرى مثل كأس الأمم الأوروبية وكأس آسيا وكأس أمريكا. الولايات المتحدة ودول أخرى، استقبلت على قمر نايل سات على تردد 12604 بالاستقطاب عمودي، بمعدل كود 27500.