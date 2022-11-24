بث مباشر.. مشاهدة مباراة البرتغال وغانا في كأس العالم Yalla shoot تويتر قناة الكأس القطرية HD هدف الدون CR7

رابط يلا ronaldo مشاهدة مباراة البرتغال وغانا بث مباشر قناة الكأس القطرية HD يستضيف استاد “974” مساء الغد الخميس لقاء قوي بين منتخب البرتغال الذي يدخل في منافسة أمام المنتخب الغاني الذي يسعون إلى تقديم مستويات كبيرة في منافسات المجموعة الثامنة لكأس العالم قطر 2022.

ويشارك منتخب البرتغال في بطولة كأس العالم 2022 وهو أحد أبرز المرشحين لحصد لقب كأس العالم، ويهدف لتحقيق الـ3 نقاط من أجل ارسال رسالة لباقي المنافسين بأنه قادر ويستحق المنافسة على لقب مونديال قطر، يضع منتخب البرتغال عينيه على البطولة الأغلى في تاريخ اللعبة، بعد تحقيقه لقبي كأس الأمم الأوروبية 2016، ودوري أمم أوروبا 2019.

بينما يشارك منتخب غانا للمرة الثالثة تاريخيًا في المونديال، فإنه يسعى لحصد نقاط المباراة واستثمار التغييرات التي أحدثها الفريق في صفوفه قبل كأس العالم، وفي المجموعة الثامنة بكأس العالم، يتواجد كل من البرتغال، غانا، أوروجواي، وكوريا الجنوبية.

متى ستقام مباراة البرتغال وغانا؟

ستقام مباراة البرتغال وغانا في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 8:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وغانا؟

سيتم بث البث المباشر بين البرتغال وغانا على قناة beIN Sports HD 1،2،5 Max، وقنوات الكأس إكسترا 1، 2 HD.