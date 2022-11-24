كورة ستار Ronaldo لايف مشاهدة مباراة البرتغال وغانا بث مباشر يلا شوت today هدف رونالدو الان

موعد مشاهدة مباراة البرتغال وغانا؛ موعد البث المباشر لمباراة البرتغال وغانا، نقدم من خلال موقع الفهرس الرياضي مشاهدة مباراة غانا والبرتغال التي ستجمع بين الفريقين، في إطار الجولة الهامة في مونديال قطر 2022، وذلك في لقاء هام جدا ينتظر عشاق كرة القدم.

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البرتغال يبحث عن تحقيق الانتصار على حساب غانا في ماتش 2022-11-24، وبالتالي يأمل الفريق بتحقيق نتيجة إيجابية هامة، وذلك لإضافة ثلاث نقاط هامة في مسيرته، ولكن غانا يأمل هو الآخر في تحقيق نتيجة إيجابية. تعرف على أهم 3 قنوات ناقلة للماتش.



موعد مشاهدة مباراة البرتغال وغانا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم يوم الخميس بتاريخ 24 نوفمبر عام 2022 نحو إستاذ 947 في قطر لمشاهدة مباراة البرتغال وغانا، يستضيف إستاذ 947 مباراة من العيار الثقيل تجمع بين المنتخبين الغاني والبرتغالي.

ستقام المباراة يوم الخميس بتاريخ 24 نوفمبر عام 2022 في إستاد 947، ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة بتوقيت مصر والساعة السابعة بتوقيت كل من قطر والسعودية.

مجموعة البرتغال وغانا

تعد مباراة البرتغال وغانا المباراة الافتتاحية للمجموعة الثامنة، والتي تضم إلى جانب كل من المنتخبين منتخب الأوروغواي وكوريا الجنوبية. يتطلع المنتخب البرتغالي بقيادة اللاعب كريستيانو رونالدو لتحقيق الانتصار الأول في هذه البطولة.

يطمح المنتخب الغاني للحصول على ثلاث نقاط أو الحصول على التعادل. يسعى المنتخب البرتغالي من خلال هذه المباراة إلى توجيه رسالة إلى العالم على أنه منتخب مرشح للحصول على البطولة.



تقابل المنتخب البرتغالي مع المنتخب الغاني عام 2014 في بطولة كأس العالم في البرازيل، وانتهت تلك المباراة آنذاك بتفوق المنتخب البرتغالي بهدفين لهدف، يومها استطاع كريستيانو رونالدو (Ronaldo) أن يحرز هدفا جميلا في مرمى غانا.

تمكن المنتخب البرتغالي في كأس العالم عام 1966 من تحقيق أفضل نتيجة له، حيث وصل إلى المركز الثالث أيضا، تمكن المنتخب البرتغالي آخر خمس نسخ من بطولة كأس العالم أن يتواجد بها وتجاوز الأدوار الإقصائية في كل من عام 2010 / 2014 وبطولة عام 2018.

من جانبه تواجد المنتخب الغاني للمرة الرابعة بتاريخه في بطولة كأس العالم. لم يشارك المنتخب الغاني في مونديال روسيا السابقة عام 2018. واجه منتخب البرتغال عبر تاريخه في بطولة كأس العالم المنتخبات الإفريقية خمس مرات، فاز في ثلاث وتعادل بواحدة وخسر واحدة.

توقعات مباراة البرتغال وغانا

توقعات هذه المباراة صعبة جدا خاصة أن كلا المنتخبين يمتلكان عناصر موهوبة وشابة، ولكن في استفتاء لهذه المباراة صوت 75 % لاحتمالية فوز البرتغال، وعشرة بالمية لإمكانية تحقيق التعادل و15 % صوتوا لصالح المنتخب الغاني.