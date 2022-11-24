شوف الآن HD يلا لايف ..بث مباشر البرتغال وغانا الاسطورة Yalla shoot|| مشاهدة ماتش البرتغال وغانا اليوم بث مباشر بدون تقطيع GOAL RONALDO

كورة live مشاهدة مباراة البرتغال الان بث مباشر مباراة البرتغال وغانا kora plus هدف رونالدو الأول مباراة البرتغال وغانا بث مباشر، يفتتح ملعب 947 أبوابه لاستقبال المباراه القويه القادمه والتي ستجمع بين منتخب كبير مثل منتخب البرتغال مع نظيره منتخب غانا أحد منتخبات افريقيا التي يتوقع لها الجميع ان تكون خير ممثل عن القارة السمراء وتقام هذه المباراة في إحدى مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس العالم في دور المجموعات منتخب البرتغال يسعى لتقديم نسخة استثنائية في آخر بطولة كأس عالم يخوضها النجم البرتغالي الدون كريستيانو رونالدو بجانب المدافع المخضرم بيبي.



البرتغال وغانا في كأس العالم

نلتقي اليوم مع مباراة قوية تجمع بين منتخب البرتغال مع نظيره منتخب غانا في احد مباريات دور المجموعات من بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 المنتخب البرتغالي يدخل هذه المواجهة وهو يضع نصب عينيه حصد الثلاث نقاط وعدم انتظار تحقيق المفاجأة مثل ما حدث في مباراة الارجنتين والسعودية التي فازت فيها السعودية بهدفين مقابل هدف واحد من المؤكد أن هذه المباراة لن تكون سهلة على أبناء القارة السمراء الأمر الذي يجعل المنتخب الغاني يستعد لتحقيق المفاجأة.

لمشاهدة اللعبة بث مباشر بجودة عالية مجانًا أنقر هنا

موعد إقامة مباراة البرتغال وغانا في كأس العالم 2022

تنطلق أحداث مباراة غانا والبرتغال يوم الخميس القادم الموافق 24 نوفمبر في تمام الساعة السابعه مساءا بتوقيت المملكه العربيه السعوديه تمام السعوديه السادسة مساء بتوقيت القاهرة تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت قطر والمقرر أن تقام هذه المباراة على ملعب 974.

التشكيل المتوقع لمنتخب البرتغال

من المتوقع أن يخوض المدير الفني لمنتخب البرتغال فرناندو سانتوس المدير المباراة القادمة والتي ستجمعه مع منتخب غانا معتمدًا على التشكيل التالي