يلا شوت Twitter بث مباشر البرتغال وغانا مشاهدة مباراة Portugal كورة لايف جووول رونالدو now مشاهدة مباراة البرتغال وغانا بعد أيام قليلة من الآن، حيث يترقب الكثيرون موعد الجولة الأولى، والتي ستقام فعالياتها على أراضي ملاعب قطر، وفيما يلي نقدم بالتحديد موعد المباراة ما بين فريقي البرتغال وغانا، مع توضيح القناة الناقلة، والتشكيلة المتوقعة للفريقين.

مشاهدة مباراة البرتغال وغانا

من الممكن مشاهدة مباراة البرتغال وغانا عبر بثٍ مباشرٍ يذاع على منصة سبورت 24، وهي المنصة الإلكترونية التي تتبع قناة بي إن سبورت، والتي تقدم جميع فعاليات وأحداث مباريات المونديال لهذا العام، وتحرص على نقل جميع أحداث المباريات على الهواء مباشرةً لكافة بلدان الشرق الأوسط، وإفريقيا.

موعد مباراة البرتغال وغانا

ومن المقرر إقامة المباراة لفريق منتخب البرتغال ضد غانا 24 نوفمبر 2022 م، وضمن الفعاليات من هذه الجولة 1 بدور المجموعات، وبالتحديد المجموعة 8، لمونديال كأس العالم عام 2022، ويقام هذا اللقاء بتمام الساعة 6 بتوقيت مدينة القاهرة، الساعة 7 بتوقيت مكة المكرمة، وستكون أحداث تلك المباراة على أرضية ستاد 974 والذي يحتضن المباريات الخاصة بتلك المجموعة.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وغانا

ستكون مشاهدة مباراة البرتغال وغانا عبر القناة الرياضية القطرية بي إن سبورت، والتي تنقل من أرض الملعب جميع تفاصيل المباراة.