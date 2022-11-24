كورة بلس fel3arda مشاهدة لايف مباراة البرتغال بث مباشر ضد غانا كأس العالم gool ronaldo يوتيوب

مشاهدة لايف مباراة البرتغال بث مباشر ضد غانا الآن كأس العالم بث مباشر اليوم 24-11-2022 في كأس العالم اليوم الخميس.

موعد مباراة البرتغال وغانا في كأس العالم اليوم الخميس حيث تسعي البرتغال بأن تكتسب عدة نقاط أمام مواجهه خصمها غانا اليوم الخميس.

بينما يسعي منتخب غانا بأن يقتنص عدة نقاط اليوم أمام الخصم العنيد وأسمه البرتغال، وبما أن المباراة سيتابعها الكثير، سوف نذيعها في بث مباشر اليوم.

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بعد أن نجحت البرتغال في التأهل إلى كأس العالم، يعود منتخب البرتغال لاستكمال مباريات هذا الموسم بعد أن نجحت البرتغال في التواجد بكأس العالم، لمواجهة منتخب غانا اليوم، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم وتقام مباراة البرتغال وغانا، اليوم، ضمن مباراة كأس العالم.

مباراة البرتغال وغانا

منتخب البرتغال هو صاحب الأرض في مواجهة اليوم، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم بينما يأتي منتخب غانا ضيفا على حساب البرتغال بكأس العالم

قائمة منتخب البرتغال المشاركة في كأس العالم قطر 2022

حراسة المرمى: دييجو كوستا (بورتو)، روي باتريسيو (روما)، خوسيه سا (ولفرهامبتون).

خط الدفاع: جواو كانسيلو (مانشستر سيتي)، ديوجو دالوت (مانشستر يونايتد)، بيبي (بورتو)، روبن دياز (مانشستر سيتي)، دانيلو بيريرا (باريس سان جيرمان)، أنطونيو سيلفا (بنفيكا)، نونو مينديز (باريس سان جيرمان)، رافائيل جويريرو (بوروسيا دورتموند).

خط الوسط: وليام كارفاليو (ريال بيتيس)، روبن نيفيز (ولفرهامبتون)، جواو بالينيا (فولهام)، برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد)، فيتينيا (باريس سان جيرمان)، أوتافيو (بورتو)، ماتيوس نونيز (ولفرهامبتون)، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)، جواو ماريو (بنفيكا).

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)، جواو فيليكس (أتلتيكو مدريد)، رافائيل لياو (ميلان)، ريكاردو هورتا (سبورتنج براجا)، أندريه سيلفا (لايبزيج)، جونكالو راموس (بنفيكا).

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قائمة غانا المشاركة في كأس العالم قطر 2022

حراس المرمى: مناف نور الدين (أوبين البلجيكي)، إبراهيم دانالد (كوتوكو الغاني)، لورانس آتي زيجي (سانت جالين السويسري).

خط الدفاع: دانييل أمارتي (ليستر سيتي الإنجليزي)، جوزيف آيدو (سيلتا فيجو الإسباني)، ألكسندر دجيكو (ستراسبورج الفرنسي)، محمد ساليسو (ساوثهامبتون الإنجليزي)، عبد الرحمن بابا (ريدينج الإنجليزي)، جيندون منساه (أوكسير الفرنسي)، دينيس أودوي (كلوب بروج البلجيكي)، طارق لامبتي (برايتون الإنجليزي)، ليدو سايدو (كليرمون الفرنسي).

وسط الملعب: توماس بارتي (آرسنال الإنجليزي)، محمد قدوس (أياكس الهولندي)، أندريه آيو (السد القطري)، إليشا أوسو (أندرلخت البلجيكي)، ساليس عبد الصمد (لانس الفرنسي)، دانييل كوفي (فرايبورج الألماني).

خط الهجوم: جوردان آيو (كريستال بالاس الإنجليزي)، دانييل أفراي (هارتس أوف أوك الغاني)، كمال سوا (كلوب بروج البلجيكي)، عبد الفتاح إسحاقو (سبورتنج لشبونة البرتغالي)، إيناكي ويليامز (أتلتيك بيلباو الإسباني)، عثماني بوكاري (ريد ستار الصربي)، أنتوان سيمينو (بريستول سيتي الإنجليزي)، كمال الدين سوليمانا (رين الفرنسي).

موعد مباراة البرتغال وغانا

تنطلق مباراة البرتغال وغانا الساعة السادسة بتوقيت القاهرة يوم الخميس، السابعة بتوقيت السعودية.