الصادرات غير البترولية السعودية تواصل الصعود وتنمو 9.7% خلال سبتمبر الماضي

وأظهرت بيانات للهيئة العامة للإحصاء السعودية، انخفاض قيمة صادرات السعودية غير البترولية، بمقدار 2.4 مليار ريال وبنسبة 8.8%، مقارنة مع أغسطس 2022.

ارتفعت الصادرات السعودية غير النفطية بنسبة 9.7% على أساس سنوي في سبتمبر 2022، مسجلة 21.6 مليار ريال مقابل 19.7 مليار ريال سجلتها في الشهر نفسه من العام الماضي.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع الصادرات السلعية السعودية في سبتمبر 2022 بنسبة 30.9% عن سبتمبر 2021، حيث بلغت قيمتها 124.7 مليار ريال في سبتمبر الماضي مرتفعة عن 95.2 مليار ريال في سبتمبر 2021، وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 30.3 مليار ريال وبنسبة 43.4%.

اقتصاداقتصاد السعوديةوزير الاستثمار السعودي: إطلاق استراتيجية متكاملة للبحث والتطوير قريبا

وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 73.4% في شهر سبتمبر 2021 إلى 80.4% في سبتمبر 2022، بينما انخفضت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع شهر أغسطس 2022 بمقدار 9.1 مليارات ريال وبنسبة 6.8%.

وعلى صعيد الواردات، ارتفعت في سبتمبر 2022 بنسبة 26.9%، بمقدار 12.7 مليار ريال، إذ بلغت قيمتها 60 مليار ريال في سبتمبر الماضي، مقابل 47.3 مليار ريال في سبتمبر 2021.

كما انخفضت قيمة الواردات بالمقارنة مع الشهر السابق أغسطس 2022 بمقدار 3.5 مليار ريال وبنسبة 5.4%.