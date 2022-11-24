اللواء طارق نصير: نسعى لنشر الثقافة الضريبية لتعزيز الاستثمار العربي

شارك النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، وعضو البرلمان العربي، في الاجتماع الثاني من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي.

ناقشت اللجنة توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية خلال شهر أكتوبر الماضي، واستعرضت رساله اتحاد خبراء الضرائب العرب بشأن انضمام البرلمان العربي للاتحاد، إضافة لمناقشة الحالة الاقتصادية في الدول العربية لعام 2021، وموضوعات أخرى.

وقال “نصير”، إن انضمام البرلمان العربي إلى اتحاد خبراء الضرائب العرب يساهم في التعاون واكتساب خبرات ومشورة في القضايا، والسياسات التشريعية والضريبية، مشيرًا إلى أن اتحاد خبراء الضرائب بيت خبرة عربي ودولي يساهم في نشر الثقافة الضريبية وبناء الثقة المتبادلة في المجتمع الضريبي العربي، لمواجهة المتغيرات والتحولات الدولية المعاصرة للعمل على تعزيز الاستثمار وخلق مناخ اقتصادي واجتماعي مناسب لدفع عجلة التنمية والتكامل الاقتصادي الشامل للوطن العربي.

وأكد أمين عام حزب حماة الوطن أن تحقيق التكامل الاقتصادي العربي يجعل العالم العربي قوة اقتصادية كبيرة، وقوة ناعمة مؤثرة وفعالة في العلاقات السياسية الدولية، وبالتالي تكون عاملًا مهمًا لتحقيق الأمن القومي العربي.