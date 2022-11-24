بعد ارتفاع الجنيه الذهب إلى 11 ألف جنيه

عاجل..تجار: أسعار الذهب حاليًا لم نشهدها من قبل

الاقتصاد
اسعار الذهب في مصر
اسعار الذهب في مصر تسجل مستويات قياسية

أكد تجار الذهب أن أسعار الذهب الحالية في السوق المحلي لم يتعرضوا لها من قبل، مشيرين إلى ان ارتفاع الأسعار سبب حالة من الركود في الأسواق.

 

 وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرف التجارية سابقا، إن أسعار الذهب قفزة من جديد  في تعاملات اليوم الخميس مواصلة ارتفاعها في السوق المحلي  لتحقق مستويات  هي الاعلي في تاريخها على الإطلاق، حيث لم يرى التجار تلك الأسعار من قبل.

 

لأول مرة عيار 21 قرب 1400 جنيه للجرام:

وشهدت أسعار الذهب في السوق المحلي منتصف تعاملات اليوم ارتفاعات بنحو 11 جنيه للجرام؛ ليصل سعر الذهب عيار 24 إلى 1582 جنيه.

 

وارتفع الذهب عيار 21  إلى 1385 جنيه للجرام، وقفز سعر الذهب عيار 18 إلى 1187 جنيه للجرام.

 

 

وحقق الجنيه الذهب مقابل الجنيه، ارتفاعات قوية بقيمة 80 جنيه ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق 11080 جنيه.

 

وتابع "نجيب" لأول مرة نشاهد سعر عيار الذهب 21 قرب 1400 جنيه للجرام، وسعر الجنيه الذهب فوق مستويات 11 ألف جنيه، ما جعل هناك ركود في عمليات البيع والشراء حيث يتخوف حتى المستثمرون من الشراء حاليا في تلك الأسعار المرتفعة ثم يحدث هبوط مفاجئة يخسرون قيمة استثماراتهم.

 

 مضاربات على الذهب عالميا:

وأشار نجيب إلى ان ارتفاع أسعار الذهب محليا يعود إلى زيادة سعر اوقية الذهب عالميا بسبب عمليات مضاربية عليه، وتوسع في عمليات شرائه خوفا من الأزمات السياسية وحدوث ركود عالمي.

 

 

 وارتفعت أسعار الذهب محليا بعد القفزة في سعر الذهب عالميا، حيث اظهر محضر اجتماع الفيدرالي توقعات لإبطاء وتيرة رفع الفائدة، وهو ما دفع العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير الارتفاع بنسبة 0.70% أو 12.40 دولار إلى 1772.8 دولار للأوقية كما صعد سعر التسليم الفوري 0.46% أو 8 دولارات عند 1757.68 دولار للأوقية. 

 

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