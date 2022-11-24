سعر الدولار اليوم اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022 مقابل الجنيه المصرى

سعر الدولار اليوم، شهد سعر الدولار الأمريكي في الآونة الأخيرة اضطرابًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري ليرفع بشكل تاريخي مقتربا من الـ25 جنيها، وهو السعر الذي لم يصل إليه مسبقًا.

سعر الدولار اليوم الخميس

ويعتبر سعر الدولار اليوم من أهم الموضوعات التي تشهد تزايدا بحثيا كبيرا بشكل يومي، نتيجة تغير سعر صرف العملة الخضراء الأمريكية أمام الجنيه المصري، وما يعقبه من تأثيرات على أسعار السلع والخدمات المختلفة.

سعر الدولار اليوم في البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية

وتستعرض بوابة الفجر لقرائها الكرام سعر الدولار اليوم الخميس الموافق 24 نوفمبر 2022، وفق آخر تحديث للعملة الخضراء بعد الارتفاعات التي شهدها سعر الدولار أمس الاربعاء.

سعر الدولار اليوم الخميس في بنك مصر

سجل سعر صرف الدولار في بنك مصر اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022، 24.48 جنيه للشراء 24.53 جنيه للبيع في سعر الدولار.

سعر الدولار اليوم اليوم الخميس 24-11-2022 في البنك الأهلي

كما سجل سعر صرف الدولار في البنك الأهلى اليوم الخميس 24 نوفمبر، 24.48 جنيه للشراء 24.53 جنيه للبيع في سعر الدولار.

سعر الدولار اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022 في بنك قناة السويس

ووصل سعر الدولار اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022، في بنك قناة السويس، إلى 24.48 جنيه للشراء، و24.58 للبيع في سعر الدولار.

سعر الدولار اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022 في البنك المصرى الخليجى

وسجل سعر الدولار الخميس 24 نوفمبر نوفمبر 2022، 24.55 جنيه للشراء في البنك المصرى الخليجى، و24.58 للبيع في سعر الدولار.

سعر الدولار اليوم في البنك العربى الأفريقى

سجل الدولار اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022، سعر 24.40 جنيه للشراء، كما سجل الدولار سعر24.47 للبيع في سعر الدولار.

سعر الدولار اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022 في البنك التجارى الدولى

وبلغ سعر صرف الدولار في البنوك الخاصة اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022، 24.52 جنيه للشراء 24.58 جنيه للبيع في سعر الدولار.

وشهدت أسعار الدولار في الآونة الأخيرة اضطرابا ملحوظا متأثرا بالتغيرات المحيطة على رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية.