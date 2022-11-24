"CIT" تستعرض خطتها المستقبلية لبحث سبل التعاون مع 8 دول أفريقية خلال 2023

أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT راعي الصناعة الرقمية اليوم عن ملامح خطتها المستقبلية لبعثات الترويج وبحث التوسع الإقليمي في القارة السمراء حتى نهاية 2023، وقد تضمنت هذه الرؤية 8 دول أفريقية رئيسية هي زامبيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا وزيمبابوي وكوت ديفوار وغانا والسنغال، جاء ذلك على هامش فعاليات المؤتمر الصحفي الذي انعقد أمس للإعلان عن نتائج بعثة الغرفة بمصاحبة 10 شركات من الأعضاء إلى دولة زامبيا لعقد عدد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية والمشاركة "كراعي ماسي" ضمن أعمال قمة الابتكار الإفريقية ٢٠٢٢.

انعقد المؤتمر الصحفي بمشاركة المهنس حازم نبيل نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وأحمد السبكي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ورئيس لجنة محور تنمية الأعمال دوليا والأستاذة/ هبه جامع مدير عام الغرفة، واستعرض اللقاء أبرز الإنجازات التي حققتها البعثة ومن أهمها عقد 121 اجتماع مع نخبة من الهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص بدولة زامبيا، بالإضافة إلى توقيع أكثر من 11 اتفاقية تعاون بين الشركات المصرية من أعضاء الغرفة والجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص بدولة زامبيا، بالإضافة إلى عقد الغرفة لإفاقية تعاون مع غرفة تجارة وصناعة لوساكا.

تعقيبًا على هذا البيان، صرح خالد إبراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قائلًا:" إنه لمن دواعي سروري أن ألتقي بكم اليوم للإعلان عن رؤيتنا المستقبلية للتوسع في القارة السمراء، وذلك تحت مظلة مبادرة GoToAfrica التي أطلقتها الغرفة خلال مؤتمرا السنوي" وطن رقمي" يونيو الماضي، لتعزيز مكانة الشركات المصرية في الأسواق الإقليمية وتواكب رؤى وطموحات القيادة السياسية في مصر وتعمل على ترسيخ التعاون المصري الإفريقي في مجالات التحول الرقمي وتنمية البنية التحتية وتتماشى مع الاتجاهات الحديثة في الثورة المعلوماتية بما يضمن تحقيق مبادئ الاستدامة لكافة دول المنطقة ".

أضاف:" إننا لمسنا اهتمامًا بالغًا من الحكومة بدولة زامبيا والحكومات الإفريقية التي التقينا بها على هامش فعاليات قمة الابتكار الإفريقي بالتعرف على حلول وتطبيقات وخبرات الشركات المصرية، ورصدنا من خلال الدراسات التفصيلية التي سبقت الزيارة ومن خلال مباحثاتنا إننا أمام فرصة عظيمة لتنمية الطلب على الحلول المصرية لدى العديد من القطاعات في إفريقيا أهمها التجارة والصناعة والتعليم والصحة ".

تجدر الإشارة إلى أن بعثة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التقت عدد من الجهات الحكومية الإفريقية خلال بعثتها لدولة زامبيا وهم وزارة العلوم والتكنولوجيا ومعهد زامبيا الذكيSmart Zambia (إدارة السياسات والتخطيط – إدارة البنية التحتية التكنولوجية)، وجامعة مولونجوشي – لوساكا وهيئة التعليم العالي وهيئة الكفاءات المهنية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدولة زامبيا ووزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات الشحن ووزارة التعليم العالي والابتكار والعلوم والتكنولوجيا بدولة زيمبابوي ووزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بدولة أوغندا ووزارة العلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي بدولة موزمبيق ووزارة التعليم والتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا بدولة موريشيوس وهيئة تكنولوجيا المعلومات بدولة كينيا ووزارة التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا والابتكار بدولة أنجولا ووزارة المعلومات والاتصالات بدولة سيراليون والوزارة الفيدرالية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بدولة نيجيريا.