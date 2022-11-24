أسعار الدولار في ختام أخر تعاملات الأسبوع اليوم الجمعة 24-11-2022

الاقتصاد
أسعار الدولار
أسعار الدولار

حافظت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملاتها، اليوم الخميس، نهاية التعاملات الأسبوعية على استقرارها في البنوك المصرية.

وشهد سعر صرف الدولار تحركا كبيرا مقابل الجنيه المصري خلال الفترة الماضية. 

وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، البنك الأهلي وبنك مصر، سجل سعر الصرف 24.48 جنيه للشراء، و24.53 للبيع.

وفي بنك قناة السويس، سجل سعر الدولار 24.48 جنيه للشراء، و24.58 جنيه للبيع. وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 24.52 جنيه للشراء، و24.58 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي سجل 24.55 جنيه للشراء، و24.58 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 24.50 جنيه للشراء، و24.57 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت العملة الأوروبية "اليورو" تراجعا 3 قروش في الشراء وذلك بعد ارتفاعه ما بين 25- 30 قرشا شراء وبيعا في بداية التعاملات في البنوك المصرية، ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل 25.41 جنيه للشراء و25.62 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 25.48 جنيه للشراء و25.68 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي سجلت متوسطات أسعاراليورو مقابل الجنيه المصري 25.48 جنيه للشراءو25.57 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني ارتفاعا بقيمة 3 قروش في الشراء، وذلك بعد ارتفاعه بداية التعاملات ما بين 45 - 52 قرشا شراء وبيعا في البنوك المصرية، ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل 29.49 جنيه للشراء و29.74 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 29.54 جنيه للشراء و29.77 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي سجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري 29.68 جنيه للشراء و29.78 جنيه للبيع.

وعربيا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 6.50 جنيه للشراء و6.52 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي سجل 6.66 جنيه للشراء و6.67 جنيه للبيع، والدينار الكويتي سجل 76.95 جنيه للشراء و79.84 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي المصري.

اسعار الدولار سعر الدولار سعر الدولار فى البنك الاهلى سعر الدولار في بنك مصر سعر صرف الدولار

الأكثر قراءة

بث مباشر أوروجواي وكوريا الجنوبية يلا شوت Yalla shoot || مشاهدة مباراة أوروجواي ضد كوريا الجنوبية بث مباشر اليوم يلا شوت في كأس العالم

كورة online بث مباشر مباراة أوروجواي وكوريا الجنوبية اليوم بث مباشر live الاسطورة في كأس العالم 2022

بث مباشر أوروجواي وكوريا الجنوبية يلا شوت || مشاهدة مباراة أوروجواي ضد كوريا الجنوبية بث مباشر اليوم يلا شوت

لايف HD مشاهدة مباراة الكاميرون وسويسرا بث مباشر yalla shoot كورة ستار مشاهدة مباراة Cameroon

هُنـا الآن LIVE7HD.. بث مباشر المانيا واليابان يلا شوت Twitter || مشاهدة مباراة المانيا ضد اليابان بث حي مباشرة اليوم الاربعاء 23-11-2022 كأس العالم NòW HD هدف توماس مولر

بث مباشر اوروجواي وكوريا الجنوبية live7HD رابط تويتر Twitter || مشاهدة كوريا الجنوبية وأوروجواي تعليق عربي جودة عالية هدف سواريز اليوم رابط يلا شوت yalla shoot

كورة بلس uruguay vs korea republic جودة عالية لايف HD|| مشاهدة أوروجواي ضد كوريا الجنوبية كأس العالم 2022 هدف سواريز اليوم

يلا شوت Morocco مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا كورة لايف HD بث مباشر المغرب كأس العالم