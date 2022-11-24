هدف كريستيانو الان NOW مشاهدة مباراة البرتغال وغانا كورة لايف كاس العالم قطر 2022 رابط سريع يلا لايف Pourtogal live

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الفجر الرياضي
مشاهده مباراه البرتغال
مشاهده مباراه البرتغال وغانا

 

تتجه أنظار الملايين من متابعي ومحبي بطولة كأس العالم قطر 2022، اليوم نحو مواجهة نارية من العيار الثقيل ستجمع بين إثنين من كبار المنتخبات المشاركة في مونديال قطر، وهم البرتغال وغانا ضمن منافسات ختام الجولة الأولى من دور المجموعات للمجموعة الثامنة.

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي من خلال التقرير الآتي، بث مباشر ليمكنكم من مشاهدة كل أحداث القمة المرتقبة اليوم بين منتخبي المجموعة الثامنة في كأس العالم.

بث مباشر مباراة البرتغال وغانا اليوم في كأس العالم

يقدم لكم موقع الفجر الرياضي من خلال هذا التقرير، بث مباشر وحي لكل أحداث المباراة المرتقبة بين منتخبي البرتغال وغانا، لتتمكن العديد من مشجعي ومتابعي كأس العالم، من المشاهدة والمتابعة لحظة بلحظة، لكل أحداث اللقاء الذي سيقام مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة كأس العالم.

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موعد مباراة البرتغال وغانا في كأس العالم

من المقرر أن يلتقي المنتخبان اليوم، في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي، بملعب استاد 974.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وغانا

ومن المقرر أن تنقل فعاليات اللقاء المرتقب بين المنتخبين، شبكة قنوات بين سبورتس القطرية، وذلك بجانب شبكة قنوات الكأس الرياضية اكسترا الحاصلة على حقوق البث أيضًا.

والجدير بالذكر أن منتخب البرتغال ونظيره غانا، وقعا معًا في المجموعة الثامنة من مجموعات المونديال، وذلك برفقة كلًا من كوريا الجنوبية واوروجواي.

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