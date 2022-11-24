يلا شوت Reds مشاهدة مباراة البرتغال وغانا بث مباشر كورة لايف رابط ماتش البرتغال تابع لايف RONLADO

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الفجر الرياضي
رونالدو
رونالدو

يحدد المنتخب البرتغالي، بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو، موعدًا مع نظيره الغاني في بداية رحلة الفريق في دور المجموعات لكأس العالم قطر 2022، في المباراة التي تجمع الفريقين، ملعب 974.، في مسابقة المجموعة الثامنة.

موعد مباراة البرتغال ضد غانا والقنوات الناقلة
تقام مباراة البرتغال وغانا في السادسة مساء على ملعب 974، ضمن منافسات المجموعة الثامنة، بشرط بث المباراة على قناة beIN Sports HD 1 Max.


يدخل المنتخب البرتغالي المباراة، وهو من أبرز المرشحين على لقب المونديال، ويهدف إلى تحقيق 3 نقاط ضد غانا من أجل إرسال رسالة لبقية المنافسين بأنه قادر وجدير بذلك. يتنافس على لقب كأس العالم في قطر.

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يلعب كريستيانو رونالدو المونديال للمرة الخامسة في تاريخه، ويأمل أن يفوز باللقب، خاصة أنه الأخير بالنسبة لعمره "37 عامًا". كما يسجل منتخب البرتغال، الملقب بـ "البرازيل أوروبا"، الظهور الثامن في المونديال، ويضع عينه على أغلى بطولة في تاريخ اللعبة.

في المجموعة الثامنة من كأس العالم، تشارك البرتغال وغانا وأوروغواي وكوريا الجنوبية.

تبلغ القيمة التسويقية للمنتخب البرتغالي 937 مليون يورو، حسب موقع "سوق الانتقالات" العالمي، لتتفوق على أوروغواي التي تحتل المرتبة الثانية، بينما تأتي غانا في المركز الثالث، وتأتي كوريا الجنوبية في المرتبة الأخيرة.

تتلخص إنجازات المنتخب البرتغالي على المستوى الدولي في الفوز ببطولة يورو 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2019 تحت قيادة المدرب المخضرم فرناندو سانتوس.

من ناحية أخرى، يسعى المنتخب الغاني الملقب بـ "النجوم السوداء"، والذي يشارك للمرة الرابعة تاريخيًا في المونديال، إلى تحقيق مفاجأة وتسجيل نقاط المباراة.

يطمح المنتخب الغاني إلى تكرار الإنجاز الذي حققته بطولة جنوب إفريقيا 2010 عندما وصل إلى ربع النهائي وكان قاب قوسين أو أدنى من كونه أول فريق أفريقي يصل إلى نصف النهائي.

ضمت قائمة المنتخب الغاني 26 لاعبًا، وجاء توماس بارتي لاعب وسط أرسنال على رأس القائمة، برفقة العديد من اللاعبين في الدوري الإنجليزي، مثل محمد ساليسو من ساوثهامبتون، وطارق لامبتي من برايتون. كما ظهر إيناكي ويليامز، نجم أتلتيك بلباو الإسباني، على رأس خط الهجوم. والمحترف الوحيد القادم من آسيا هو أندريه أيو نجم السد القطري وشقيقه جوردان أيو.

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