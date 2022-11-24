مشاهدة مباراة البرتغال وغانا بث مباشر beIN المفتوحة الآن رابط ماتش الرتغال NOW PLUS رابط كريستيانو رونالدو LIVE KOORA

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الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تقدم قناة بوابة الفجر وموقعها الإلكتروني تغطية حية بالفيديو لمباراة البرتغال ضد غانا والتي تجمعهم في السادسة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة الساعة 7:00 مساءً بتوقيت قطر وذلك في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات. مباريات مونديال 2022 التي ستستضيفها قطر خلال الفترة وتستمر حتى 18 ديسمبر.

تقع البرتغال وغانا في المجموعة الثامنة، التي تضم أوروجواي وكوريا الجنوبية، اللتين تلعبان الآن في الدور الأول من مباريات دور المجموعات في مونديال 2022.

وكانت آخر مباراة ودية للبرتغال ضد نيجيريا في إطار الاستعدادات لكأس العالم 2022، حيث فازت "البرازيل أوروبا" بأربعة أهداف دون رد، وسجلها برونو فرنانديز في الدقيقتين 9 و35، وجونكالو راموس في الدقيقة 82، وجواو ماريو. في الدقيقة 84.

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أما المنتخب الغاني فقد حقق انتصارا في المباراة الأخيرة ضد سويسرا بهدفين دون رد، سجلهما محمد ساليسو في الدقيقة 69 وأنطوان سيمينيو في الدقيقة 74.

آخر مواجهة جمعت بين البرتغال وغانا كانت في نهائيات كأس العالم 2014 وفاز "البحارة" بهدفين مقابل هدف وسجل جون بوي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 30 وكريستيانو رونالدو في الدقيقة 80، وأسامواه جيان في الدقيقة 57.

تشكيل البرتغال ضد غانا في كأس العالم 2022
- حراسة المرمى: دييجو كوستا.

- خط الدفاع: كانسيلو، دياز، بيريرا، جوريرو.

- خط الوسط: أوتافيو دا سيلفا، روبين نيفيز، فيرنانديز.

- خط الهجوم: برناردو سيلفا، كريستيانو رونالدو، جواو فيليكس.

تشكيل غانا المتوقع لمواجهة البرتغال في كأس العالم 2022
حراسة المرمى: لاورينس أتي-زيجي.

الدفاع: طارق لامبتي، دانييل أمارتي، محمد ساليسو، جيديون مينساه.

الوسط: توماس بارتي، ساليس عبدالصمد، كمال الدين سوليمان، إناكي ويليامز، أندري أيو.

الهجوم: جوردان أيو.

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