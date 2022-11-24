مصر والسعودية توقعان مذكرة تفاهم بالاعتراف المتبادل بشهادات البحارة

الاقتصاد
اثناء التوقيع
اثناء التوقيع


شهد السفير السعودي في مصر أسامة نقلي اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات البحارة، ووقع المذكرة رئيس الهيئة السعودية العامة المكلف د. محمد الرميح، وعن الجانب المصري رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية اللواء البحري حسين مصطفى الجزيري.

كما قام السفير أسامة نقلي بتبادل وثائق التصديق على الاتفاقية المبرمة بين البلدين الشقيقين في مجال التعاون البحري.

وتأتي مذكرة التفاهم الموقعة بهدف الاعتراف بالتعليم والتدريب والشهادات التأهيلية للبحارة العاملين على السفن بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.

وستعزز المذكرة جوانب التنسيق والعمل المشترك بين البلدين في وضع الأُطر والتشريعات اللازمة لتنفيذ متطلباتها وتوفير البرامج وآليات التقييم لمنح الشهادات للبحارة من الدولتين.

كما تأتي هذه المذكرة في إطار حرص قيادة المملكة واهتمامها بالعاملين في القطاع البحري، ودعمهم وتطوير قدراتهم.

وفي السياق ذاته.. كتب السفير السعودي علي صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر ":

‏لبنة جديدة في صرح التعاون المشترك بين ⁧‫السعودية و⁧‫مصر الذي تطورًا في ظل العلاقات الاخوية التاريخية بين البلدين.

في مدينة الإسكندرية‬ الجميلة سعدت اليوم بحضور التوقيع على مذكرة التفاهم المبرمة بين وزارتي النقل في البلدين الشقيقين بشأن الاعتراف المتبادل بالشهادات الاهلية

‏كما تشرفت بتبادل وثائق التصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري.

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