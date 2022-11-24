NOW يلا شوت مشاهدة مباراة البرتغال والسنغال بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش البرتغال جودة متعددة، البث المباشر لمباراة البرتغال وغانا في مونديال قطر 2022، اليوم الخميس الموافق 24 نوفمبر 2022، ومن المقرر أن تبدأ المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والساعة السابعة صباحا. الساعة بتوقيت مكة المكرمة.

مشاهدة مباراة البرتغال وغانا في مونديال 2022 بث مباشر

لذلك، يتطلع عشاق جولة الساحرة لمشاهدة مباراة البرتغال وغانا في مونديال 2022، والتي تقام في الجولة الأولى من مونديال قطر التي تستضيفها قطر في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

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NOW يلا شوت مشاهدة مباراة البرتغال والسنغال بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش البرتغال جودة متعددة، وتأتي البرتغال وغانا في المجموعة الثامنة التي تضم أوروجواي وكوريا الجنوبية.

بث مباشر مباراة البرتغال وغانا في كأس العالم 2022 لكرة القدم، اليوم الخميس، الموافق 24 نوفمبر 2022، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.