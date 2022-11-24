بث مباشر البرتغال وغانا يلا شوت live||مشاهدة مباراة البرتغال وغانا بث مباشر اليوم 24-11-2022 الاسطورة تويتر، شاهد مباراة البرتغال وغانا، التي تبث على الهواء مباشرة اليوم الخميس، لحساب منافسات الجولة الأولى في المجموعة الثامنة لمجموعات مونديال قطر 2022 المونديالية على ملعب 974، والتي تقرر تفكيكها ونقلها إلى دولة عربية قريبا.

بث مباشر البرتغال وغانا يلا شوت live||مشاهدة مباراة البرتغال وغانا بث مباشر اليوم 24-11-2022 الاسطورة تويتر ، وأشارت اللجنة المكلفة بكأس العالم إلى أن مباراة البرتغال ضد غانا ستذاع مباشرة على القنوات الناقلة مجانا في تمام الساعة السابعة بتوقيت السعودية والكويت والعراق وقطر والأردن والسادسة في فلسطين والسودان ودولة الإمارات العربية المتحدة. جمهورية مصر.

قررت شركة بي إن سبورتس الناقل الرسمي لمنافسات مونديال 2022، إسناد مهمة التعليق على المواجهة للمعلق العماني خليل البلوشي، فيما يظهر منتصر الأزهري وحسن العيدروس عبر قناة كأس قطر.

بث مباشر البرتغال وغانا يلا شوت live||مشاهدة مباراة البرتغال وغانا بث مباشر اليوم 24-11-2022 الاسطورة تويتر ، ويسعى المنتخب البرتغالي إلى تحقيق النقاط الثلاث في بداية مشواره في المونديال، لكن يبدو أن هذا بعيد المنال عن تحقيقه بسهولة، حيث يعتبر المنافس الغاني من أبرز المنتخبات في القارة السمراء ويمكنه هزيمة أي فريق في المقدمة. منه بقوة.

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ويشهد هذا المساء ظهور نيمار دا سيلفا وزملائه في المنتخب البرازيلي لأول مرة منذ انطلاق المونديال العالمي، إذ تبدو المنافسة شرسة للغاية في كأس العالم مع سقوط بعض الفرق التي كانت تعتبر نفسها كبيرة مثل الأرجنتين فقط.

جو غير إيجابي للغاية يسود داخل معسكر المنتخب البرتغالي، ربما بسبب القائد كريستيانو رونالدو الذي لا يملك حاليًا أي نادٍ بعد أن أنهى أخيرًا عقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي ويبحث الآن عن جديد.

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يحاول الجميع الاطمئنان على الحالة النفسية والبدنية للنجم رونالدو الذي سيساهم بشكل كبير في تحقيق أي إنجاز تاريخي لصالح البرتغالي الذي يؤكد سعيه للفوز بلقب البطولة رغم الظروف المحيطة.

يشار إلى أن مباراة غانا أمام البرتغال مباشرة هي الظهور الأول لرفاق رونالدو الذي يسعى إلى تجنب الوقوع في المحرمات التي حدثت مع الأرجنتين مع الخسارة غير المتوقعة في الافتتاح مما يعطي دافعا كبيرا للاعبين.