لايف بث مباشر البرتغال وغانا يلا شوت Yalla shoot || مشاهدة مباراة البرتغال ضد غانا بث مباشر اليوم يلا شوت في كأس العالم هدف كريستيانو

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بينما يواجة منتخب البرتغال نظيره منتخب غانا في الجولة الاولى من دور المجموعات لكأس العالم قطر 2022.

بطاقة المباراة:-

المباراة: منتخب البرتغال ضد منتخب غانا.

البطولة: كأس العالم قطر 2022.

الجولة: دور المجموعات – الجولة الاولى.

ملعب المباراة: استاد 947.

القناة الناقلة للمباراة: bein sports Max1 والكأس إكسترا 1 والكأس إكسترا 2.

معلق المباراة: حسن العيدروس وخليل البلوشي ومنتصر الأزهري.

موعد المباراة: المباراة يوم الخميس 24 نوفمبر 2022.

توقيت المباراة: المباراة في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت مصر.



مشاهدة مباراة البرتغال وغانا اليوم

سوف نستعرض لكم في هذه المقالة موعد مباراة البرتغال وغانا والقنوات الناقلة لمباراة البرتغال وغانا والمعلق وملعب المباراة وترتيب المباراة.

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تفاصيل المجموعة H:

منتخب البرتغال

منتخب غانا

منتخب أوروغواي

منتخب كوريا الجنوبية

بث مباشر مباراة البرتغال وغانا في كأس العالم:-

بينما يلتقي منتخب البرتغال مع نظيره منتخب غانا في الجولة الاولى من دور المجموعات لكأس العالم قطر 2022 يوم الخميس 24 نوفمبر 2022.

توقيت مباراة البرتغال وغانا في كأس العالم:-

المباراة في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

بينما المباراة في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت مصر والسودان وليبيا.

المباراة في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية واليمن والبحرين وقطر والعراق وسوريا وفلسطين ولبنان والاردن والكويت.

بينما المباراة في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت الامارات وسلطنة عمان.

ملعب مباراة البرتغال وغانا في كأس العالم:-

بينما يستضيف ملعب 974 مباراة هامة بين منتخب البرتغال ومنتخب غانا في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم قطر 2022.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وغانا في كأس العالم:-

بينما تذاع مباراة منتخب البرتغال ومنتخب غانا في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم قطر 2022 علي قناة bein sports Max1 والكأس إكسترا 1 والكأس إكسترا 2 الناقل الحصري لجميع مباريات كأس العالم قطر في منطقة إفريقيا والشرق الاوسط.

معلق مباراة البرتغال وغانا اليوم بث مباشر:-

بينما يتولى مهمة التعليق علي مباراة منتخب البرتغال ومنتخب غانا في الجولة الاولى من دور المجموعات لكأس العالم قطر 2022 المعلق:

حسن العيدروس ( bein sports Max1 )

خليل اليلوشي ( الكأس إكسترا 1 )

منتصر الازهري ( الكأس إكسترا 2 )

