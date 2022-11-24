يلا كوورة online بث مباشر مباراة البرتغال VS غانا اليوم بث مباشر live الاسطورة  Pourtugal في كأس العالم 2022

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يترقب الجميع موعد مباراة البرتغال وغانا في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة.

ويستهل منتخب البرتغال بقيادة لاعبه الأول كريستيانو رونالدو مشواره في بطولة كأس العالم 2022 بمواجهة قوية ضد منتخب غانا، في إطار منافسات المجموعة الثامنة للجولة الأولى في المونديال.

وفي المجموعة الثامنة بكأس العالم، يتواجد كل من البرتغال، غانا، أوروجواي، وكوريا الجنوبية.

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ويخوض منتخب البرتغال مباراة غانا، وهو أحد أبرز المرشحين لحصد لقب كأس العالم، ويهدف لتحقيق الـ3 نقاط من أجل ارسال رسالة لباقي المنافسين بأنه قادر ويستحق المنافسة على لقب مونديال قطر.

وفي مشاركته الثامنة بكأس العالم، يضع منتخب البرتغال عينيه على البطولة الأغلى في تاريخ اللعبة، بعد تحقيقه لقبي كأس الأمم الأوروبية 2016، ودوري أمم أوروبا 2019.

على الجانب الآخر منتخب غانا، الذي يشارك للمرة الثالثة تاريخيًا في المونديال، فإنه يسعى لحصد نقاط المباراة واستثمار التغييرات التي أحدثها الفريق في صفوفه قبل كأس العالم.

وفي التقرير التالي من “العين الرياضية”، نتعرف على موعد مباراة البرتغال وغانا والقنوات الناقلة بالإضافة للتشكيل المتوقع للمنتخبين.

موعد مباراة البرتغال وغانا في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تقص مباراة البرتغال وغانا شريط مباريات الجولة الثامنة، لمنافسات المجموعة الأولى في كأس العالم قطر 2022.

ويحتضن استاد 974 في العاصمة القطرية الدوحة مباراة منتخبي البرتغال وغانا في أولى مبارياتهما في كأس العالم.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة البرتغال وغانا في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية وقطر، الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات.



ما هي القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وغانا في كأس العالم 2022؟

ستتولى قنوات بي إن سبورتس القطرية نقل مباراة البرتغال وغانا في كأس العالم، حيث إنها الناقل في الشرق الأوسط لمباريات المونديال.

مباراة البرتغال وغانا ستنقل أيضًا على قناة “الكأس إكستر 1” المشفرة، بعد حصولها على حقوق نقل المونديال.

البث المباشر لمباراة البرتغال وغانا في كأس العالم 2022

يمكنك متابعة مباراة البرتغال وغانا في كأس العالم على البث المباشر من خلال الإنترنت عبر تطبيق “تود” الخاص بقنوات بي إن سبورتس.

التشكيل المتوقع لمباراة البرتغال وغانا في كأس العالم

من المتوقع أن يبدأ مدرب منتخب البرتغال”، فرناندو سانتوس، مباراة غانا بطريقة 4-3-3.

حراسة المرمى: ديوجو كوستا

خط الدفاع: جواو كانسيلو – روبن دياز – بيبي – نونو مينديز.

خط الوسط: برونو فيرنانديز – ويليام كارفاليو – روبن نيفيز.

خط الهجوم: برناردو سيلفا – كريسيتانو رونالدو – رافائيل لياو.

على الجانب الآخر، فمن المتوقع أن يعتمد مدرب منتخب غانا، أوتو أدو، على خطة 4-2-3-1 لمباراة البرتغال.

حراسة المرمى: لاورنس أتي زيجي.

خط الدفاع: طارق لامبتي – دانييل أمارتي – محمد ساليسو – جيديون منساه.

خط الوسط: توماس بارتي – ساليس عبدالصمد.

وسط هجوم: كمال الدين سوليمانا – إينياكي ويليامز – أندري أيو.

خط الهجوم: جوردان أيو.

