بث مباشر البرتغال وغانا يلا لايف || كورة اون لاين مشاهدة مباراة البرتغال وغانا بث مباشر اليوم 2022-11-24 يلا شوت

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تبث قنوات كأس قطر الرياضية بث مباشر، حيث تتابع مباراة البرتغال وغانا في مونديال 2022، حيث تشهد اليوم الخميس 24 نوفمبر، مدينة الدوحة القطرية، منافسة قوية بين مواطني رونالدو والمنتخب الغاني على ملعبها. 974، في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لكأس العالم قطر 2022.

نقدم لكم في السطور التالية تردد القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وغانا في مونديال 2022 وكذلك التشكيل الرسمي للفريقين حيث ستسمح لك قناتي بين سبورت ماكس وكأس قطر. لمشاهدة مباراة البرتغال ضد غانا اليوم عبر قنواتها الفضائية.

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تقدم القنوات بين سبورت وكأس قطر بثًا مباشرًا لمشاهدة مباراة البرتغال وغانا في مونديال 2022، وبين الرياضة والكأس أيضًا تقدم مباريات مجانية لجميع المشجعين العرب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهم يتم الإعلان عنها كل صباح من البطولة.


فيما يلي تردد قناة BEIN Sport Max التي ستبث بثًا مباشرًا لمشاهدة مباراة البرتغال وغانا في مونديال 2022 على شاشة التلفزيون، لكن يجب أن يعلم المشجع أن قنوات بي إن سبورت ماكس مشفرة ويجب الاشتراك فيها من أجل أن تكون قادرًا على مشاهدة جميع مباريات كأس العالم.

أعلن المدرب فرناندو سانتوس عن تشكيل منتخب البرتغال لمواجهة غانا في كأس العالم 2022، وجاءت كالتالي:

حارس  المرمى: باتريسيو.
خط الدفاع: كانسيلو - بيبي - روبن دياز - نونو مينديز.
خط الوسط: برونو فيرنانديز - روبن نيفيز - ويليام كارفالو.
الهجوم: رافائيل لياو - كريستيانو رونالدو - برناردو سيلفا.

تشكيل غانا ضد البرتغال
كشف المدرب أوتو أدو عن تشكيل منتخب غانا لمواجهة البرتغال في كأس العالم 2022، وجاء كالآتي:

حارس المرمى: لاورنس أتى زيجى.
الدفاع: لامبيتى - أمارتى - محمد ساليسو - جيديون منساه.
خط الوسط: توماس بارتى - ساليس عبد الصمد - ليمانا - إيناكى ويليامز.
خط الهجوم: أندرى أيو - وجوردان أيو.

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