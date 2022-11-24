لايف ناو Goal al arab بث مباشر البرتغال وغانا اليوم || LIVE7HD مشاهدة مباراة البرتغال جودة عالية HD جول العرب Goal Ronaldo

الفجر الرياضي
مشاهدة مباراة البرتغال
مشاهدة مباراة البرتغال وغانا

لايف ناو Goal al arab بث مباشر البرتغال وغانا اليوم || LIVE7HD مشاهدة مباراة البرتغال جودة عالية HD جول العرب Goal Ronaldo
يضرب منتخب البرتغال موعدًا ناريًا في بطولة كأس العالم "قطر 2022"، والتي تعد من أهم مسابقات كرة القدم في العالم، التي تضم العديد من كبار المنتخبات العربية والأوروبية والأسيوية، والتي تحظى بملايين المتابعات من جميع عشاق ومتابعي كرة القدم في كل مكان حول العالم.

 

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ويقع منتخب البرتغال في المجموعة الثامنة من مجموعات كأس العالم، وذلك برفقة كلًا من منتخب غانا وأوروجواي وكوريا الجنوبية، وفقًا لما أعلنته قرعة اليويفا.
ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي، موعد أولى مباريات المنتخب البرتغالي، في كأس العالم العالم قطر 2022، والمتبقي على انطلاقه مايقرب من شهر.
وسيلتقي المنتخب البرتغالي بنظيره منتخب غانا، في 24 نوفمبر، في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت أبو ظبي.
موعد انطلاق بطولة كأس العالم
ومن المقرر أن تنطلق فعاليات بطولة مونديال قطر في 22 نوفمبر المقبل، وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، وذلك بمشاركة 32 منتخبًا عربيًا وأوروبيًا.
والجدير بالذكر أن فعاليات بطولة كأس العالم من المقرر أن تنقل، عبر شبكة قنوات بين سبورتس القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات كأس العالم في إفريقيا والشرق الأوسط.
 

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