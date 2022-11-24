لايف ستريم EXTRA مشاهدة مباراة البرتغال وغانا بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة البرتغال now اونلاين رابط سريع ناو NOW

موعد مباراة منتخب البرتغال ضد غانا، في كاس العالم قطر 2022، ننقل لكم من خلال موقعنا كافة التفاصيل الخاصة لمباراة البرتغال وغانا.

موعد مباراة منتخب البرتغال ضد غانا في كاس العالم قطر 2022

وينتظر متابعي كرة القدم حول العالم موعد مباراة البرتغال وغانا، ومتى سوف تنطلق المباراة الافتتاحي لكاس العالم 2022.

موعد مشاهدة مباراة منتخب البرتغال ضد غانا في كاس العالم قطر 2022

تعتبر النسخة الجديدة من كاس العالم 2022، غير مسبوق لها وذلك بسبب اقامتها في دولة عربية، وهيا الاولى منذ تاسيس كاس العالم.

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وتمتاز بها هذه النسخة ان هناك قاعدة جماهيرية عربية، كبيرة وغير مسبوق لها في مباريات كاس العالم من قبل، وتسعتد قطر لا افتتاح الكرنفال الكروي.

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يستعد منتخب البرتغال لمواجهة منتخب غانا وذلك بإقامة تدريبات متواصلة، وعمل مباريات ودية من اجل الدخول اولى مبارياتة في كاس العالم بقوة.

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ويسعى منتخب البرتغال حصد اول فوز له على حساب منتخب غانا، وتكون بداية له قوية في مبارياتة القادمة ضمن منافسات كاس العالم قطر 2022.

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منتخب غانا سيكون خصم قوي امام منتخب البرتغال، تقام مباراة ودية ويسعى إلى الفوز في المباراة امام البرتغال في اللقاء الاولى.

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ستنطلق صافرة مباراة منتخب البرتغال ومنتخب غانا، في ملعب 974، ضمن منافسة الجولة الاولى من مجريات كاس العالم قطر 2022.

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هذه النسخة هي السابعة والأخيرة من نسخ كأس العالم التي يشارك فيها 32 منتخبا، بدأ ذلك منذ كأس العالم 1998، في عام 2018، درس الاتحاد الدولي لكرة القدم إمكانية توسيع البطولة لتشمل 48 منتخبا والمقرر عقدها في 2026 وتطبيقها في نسخة 2022، 3 ومع ذلك في 22 مايو 2019، تم التخلي عن هذه الفكرة بسبب العديد من الصعوبات، أهمها أن لجنة التنظيم خططت مبدئيًا لاستيعاب 32 وليس 48 فريقًا، 4 حيث سيشارك 48 منتخبًا في نسخة 2026 المقرر تنظيمها في الولايات المتحدة، المكسيك وكندا.

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بسبب حرارة الصيف الشديدة في قطر، ستقام نهائيات كأس العالم هذه المرة من أواخر نوفمبر إلى منتصف ديسمبر، مما يجعلها أول بطولة لا تقام في مايو أو يونيو أو يوليو. سيتم لعب البطولة في فترة زمنية أقل نحو 29 يومًا.5 ستقام المباراة الأولى في البطولة بين قطر والإكوادور على استاد البيت بالخور. ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية في 18 ديسمبر 2022، وهو اليوم الوطني لقطر.6 حامل لقب كأس العالم هو منتخب فرنسا.7.

