لايف LIVE7HD.. بث مباشر البرتغال وغانا يلا شوت Twitter || مشاهدة مباراة البرتغال وغانا بث حي مباشرة اليوم 24-11-2022 كأس العالم NòW HD هدف كريستيانو beIN TV

يواصل منتخب البرتغال الكروي الأول تحضيراته لخوض أولى مبارياته في كأس العالم قطر 2022، والتي يترقبها قطاع عريض من محبي وعشاق كرة القدم العالمية والعربية في كل مكان.



وانطلقت أحداث مباريات كأس العالم قطر 2022، يوم الأحد الماضي الموافق العشرين من شهر نوفمبر الجاري، على أن تستمر البطولة حتى يوم الثامن عشر من شهر ديسمبر المقبل.



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موعد مباراة البرتغال في كأس العالم



ويبدأ منتخب البرتغال مواجهاته في كأس العالم قطر 2022، بمواجهة نظيره منتخب غانا مساء الخميس القادم الموافق الرابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.





ويطلق الحكم صافرة بداية مباراة منتخب البرتغال ضد نظيره منتخب غانا مساء الخميس عند تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وغانا في كأس العالم



وتذاع أحداث مباراة منتخب البرتغال ضد نظيره منتخب غانا مساء الخميس القادم عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وذلك بالتحديد عبر قناة bein sports max 1، بشكل مباشر وحصري.

