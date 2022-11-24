تابع ONLINE | تابع لايف مشاهدة مباراة البرتغال وغانا بث مباشر (رونالدو) كأس العالم | بث الأسطورة الجديد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تابع ONLINE | تابع لايف مشاهدة مباراة البرتغال وغانا بث مباشر (رونالدو)  كأس العالم | بث الأسطورة الجديد، يبدأ المنتخب البرتغالي بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو، مشواره في مونديال 2022 بمواجهة قوية أمام منتخب غانا، الساعة السادسة مساء اليوم، على ملعب 974، ضمن منافسات المجموعة الثامنة لأول مرة. جولة كأس العالم.

يدخل المنتخب البرتغالي المباراة، وهو من أبرز المرشحين على لقب المونديال، ويهدف إلى تحقيق 3 نقاط ضد غانا من أجل إرسال رسالة لبقية المنافسين بأنه قادر وجدير بذلك. يتنافس على لقب كأس العالم في قطر.

تابع ONLINE | تابع لايف مشاهدة مباراة البرتغال وغانا بث مباشر (رونالدو)  كأس العالم | بث الأسطورة الجديد

يلعب كريستيانو رونالدو المونديال للمرة الخامسة في تاريخه، ويأمل أن يفوز باللقب، خاصة أنه الأخير بالنسبة لعمره "37 عامًا". كما يسجل منتخب البرتغال، الملقب بـ "البرازيل أوروبا"، الظهور الثامن في المونديال، ويضع عينه على أغلى بطولة في تاريخ اللعبة.

لمشاهدة مباراة البرتغال وغانا دون تقطيع ( اضغط هنا )

في المجموعة الثامنة من كأس العالم، تشارك البرتغال وغانا وأوروغواي وكوريا الجنوبية.

واجهت البرتغال غانا في مباراة واحدة من قبل في كأس العالم في دور المجموعات عام 2014، عندما فاز المنتخب البرتغالي 2-1، وفي ذلك الوقت سجل جون بوي هدفًا في مرماه للبرتغال، وتعادل أسامواه جيان للغاني. قبل أن يقرر رونالدو الفوز بهدف ثان للبرازيل في أوروبا.

يسعى كريستيانو رونالدو إلى أن يصبح أول لاعب يسجل هدفًا على الأقل في خمس نسخ مختلفة من كأس العالم من 2006 إلى 2022، ليهزم أسماء كبيرة في اللعبة مثل البرازيلي بيليه والألماني ميروسلاف كلوزه.

تتصدر البرتغال قائمة أغلى الفرق من حيث القيمة التسويقية في المجموعة H التي تضم البرتغال وأوروغواي وكوريا الجنوبية وغانا.

تابع ONLINE | تابع لايف مشاهدة مباراة البرتغال وغانا بث مباشر (رونالدو)  كأس العالم | بث الأسطورة الجديد

تبلغ القيمة التسويقية للمنتخب البرتغالي 937 مليون يورو، حسب موقع "سوق الانتقالات" العالمي، لتتفوق على أوروغواي التي تحتل المرتبة الثانية، بينما تأتي غانا في المركز الثالث، وتأتي كوريا الجنوبية في المرتبة الأخيرة.

تتلخص إنجازات المنتخب البرتغالي على المستوى الدولي في الفوز ببطولة يورو 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2019 بقيادة المدرب المخضرم فرناندو سانتوس.

تابع ONLINE | تابع لايف مشاهدة مباراة البرتغال وغانا بث مباشر (رونالدو)  كأس العالم | بث الأسطورة الجديد

ويطمح المنتخب الغاني إلى تكرار إنجاز دورة جنوب إفريقيا 2010 عندما بلغ الدور ربع النهائي وكان قاب قوسين أو أدنى من أن يكون أول منتخب أفريقي يصل الدور قبل النهائي.

أهداف مباراة البرتغال وغانا بث مباشر بث مباشر البرتغال اليوم بث مباشر البرتغال وغانا بث مباشر مباراة البرتغال وغانا تشكيل البرتغال أمام غانا غانا البرتغال البرتغال أمام غانا البرتغال الإنجليزي البرتغال ضد غانا البرتغال ضد غانا مباشر البرتغال لايف البرتغال مباشر البرتغال مباشر اليوم البرتغال وغانا البرتغال وغانا بث مباشر البرتغال وغانا مباشر ماتش البرتغال وغانا مباراة البرتغال أمام غانا مباراة البرتغال بث مباشر اليوم مباراة البرتغال مباشرة اليوم مباراة البرتغال بث مباشر مباراة البرتغال ضد غانا مباراة البرتغال مباشر مباراة البرتغال وغانا مباراة البرتغال وغانا بث مباشر مشاهدة مباراة البرتغال وغانا بث مباشر مشاهدة مباراة البرتغال الان مشاهدة مباراة البرتغال اليوم مباشر مشاهدة مباراة البرتغال بث مباشر مشاهدة مباراة البرتغال مباشر الان يلا شوت مباراة البرتغال غانا البرتغال يلاشوت بث مباشر

الأكثر قراءة

بث مباشر البرتغال وغانا يلا شوت Yalla shoot || مشاهدة مباراة البرتغال وغانا بث مباشر اليوم يلا شوت في كأس العالم

بث مباشر البرتغال وغانا يلا شوت live||مشاهدة مباراة البرتغال وغانا بث مباشر اليوم 24-11-2022 الاسطورة تويتر

بث مباشر البرتغال وغانا يلا لايف || كورة اون لاين مشاهدة مباراة البرتغال وغانا بث مباشر اليوم 2022-11-24 يلا شوت

ناااو NóW MaX..بث مباشر البرتغال وغانا يلا شوت live||مشاهدة مباراة البرتغال وغانا بث مباشر اليوم 24-11-2022 الاسطورة تويتر لايف

لايف بث مباشر البرتغال وغانا يلا شوت Yalla shoot || مشاهدة مباراة البرتغال ضد غانا بث مباشر اليوم يلا شوت في كأس العالم هدف كريستيانو

كريستيانو رونالدو يحقق 4 أرقام تاريخية في كأس العالم 2022

لايف مشاهدة مباراة البرتغال وغانا بث مباشر على beIN SPORTS |تابع لايف HD بث مباشر البرتغال ضد غانا YouTube اونلاين

عاجل بالفيديو.. كريستيانو رونالدو يسجل هدفا تاريخيا في شباك غانا بكأس العالم 2022