تابع ONLINE | تابع لايف مشاهدة مباراة البرتغال وغانا بث مباشر (رونالدو) كأس العالم | بث الأسطورة الجديد، يبدأ المنتخب البرتغالي بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو، مشواره في مونديال 2022 بمواجهة قوية أمام منتخب غانا، الساعة السادسة مساء اليوم، على ملعب 974، ضمن منافسات المجموعة الثامنة لأول مرة. جولة كأس العالم.

يدخل المنتخب البرتغالي المباراة، وهو من أبرز المرشحين على لقب المونديال، ويهدف إلى تحقيق 3 نقاط ضد غانا من أجل إرسال رسالة لبقية المنافسين بأنه قادر وجدير بذلك. يتنافس على لقب كأس العالم في قطر.

تابع ONLINE | تابع لايف مشاهدة مباراة البرتغال وغانا بث مباشر (رونالدو) كأس العالم | بث الأسطورة الجديد

يلعب كريستيانو رونالدو المونديال للمرة الخامسة في تاريخه، ويأمل أن يفوز باللقب، خاصة أنه الأخير بالنسبة لعمره "37 عامًا". كما يسجل منتخب البرتغال، الملقب بـ "البرازيل أوروبا"، الظهور الثامن في المونديال، ويضع عينه على أغلى بطولة في تاريخ اللعبة.

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في المجموعة الثامنة من كأس العالم، تشارك البرتغال وغانا وأوروغواي وكوريا الجنوبية.

واجهت البرتغال غانا في مباراة واحدة من قبل في كأس العالم في دور المجموعات عام 2014، عندما فاز المنتخب البرتغالي 2-1، وفي ذلك الوقت سجل جون بوي هدفًا في مرماه للبرتغال، وتعادل أسامواه جيان للغاني. قبل أن يقرر رونالدو الفوز بهدف ثان للبرازيل في أوروبا.

يسعى كريستيانو رونالدو إلى أن يصبح أول لاعب يسجل هدفًا على الأقل في خمس نسخ مختلفة من كأس العالم من 2006 إلى 2022، ليهزم أسماء كبيرة في اللعبة مثل البرازيلي بيليه والألماني ميروسلاف كلوزه.

تتصدر البرتغال قائمة أغلى الفرق من حيث القيمة التسويقية في المجموعة H التي تضم البرتغال وأوروغواي وكوريا الجنوبية وغانا.

تابع ONLINE | تابع لايف مشاهدة مباراة البرتغال وغانا بث مباشر (رونالدو) كأس العالم | بث الأسطورة الجديد

تبلغ القيمة التسويقية للمنتخب البرتغالي 937 مليون يورو، حسب موقع "سوق الانتقالات" العالمي، لتتفوق على أوروغواي التي تحتل المرتبة الثانية، بينما تأتي غانا في المركز الثالث، وتأتي كوريا الجنوبية في المرتبة الأخيرة.

تتلخص إنجازات المنتخب البرتغالي على المستوى الدولي في الفوز ببطولة يورو 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2019 بقيادة المدرب المخضرم فرناندو سانتوس.

تابع ONLINE | تابع لايف مشاهدة مباراة البرتغال وغانا بث مباشر (رونالدو) كأس العالم | بث الأسطورة الجديد

ويطمح المنتخب الغاني إلى تكرار إنجاز دورة جنوب إفريقيا 2010 عندما بلغ الدور ربع النهائي وكان قاب قوسين أو أدنى من أن يكون أول منتخب أفريقي يصل الدور قبل النهائي.