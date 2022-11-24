بث مباشر || مشاهدة مباراة البرتغال ضد غانا في كأس العالم 2022 فيفا قطر اليوم بث مباشر FIFA World Cup يلا شوت لايف هدف رونالدو الآن



مشاهدة مباراة البرتغال وغانا بث مباشر اليوم الخميس لحساب منافسات أول جولة في المجموعة الثامنة من مجموعات مونديال قطر كأس العالم 2022 على استاد 974 الذي تقرر تفكيكه ونقله إلى إحدى الدول العربية قريبا.

مشاهدة مباراة البرتغال وغانا بث مباشر اليوم، مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، أي السادسة بتوقيت القاهرة، وستنقل مواجهة غانا ضد البرتغال على الهواء عبر قناة بي إن سبورت HD1 ماكس بأداء صوتي للمعلق حسن العيدروس.

لمشاهدة مباراة البرتغال وغانا دون تقطيع ( اضغط هنا )

يستهل منتخب البرتغال مشواره في مونديال قطر بمواجهة ستكون صعبة بالنسبة له كونه في تراجع بالفترة الأخيرة بالمستوى بشكل ملحوظ ومثقل بهم كبير، وخصوصًا بعد أصبح رونالدو عبئًا على منتخب بلاده بعدما شن حربه على فريقه مانشستر يونايتد في الفترة الماضية.

وقررت شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الرسمي لمنافسات كأس العالم 2022، إسناد مهمة التعليق على المواجهة إلى المعلق العماني خليل البلوشي، فيما يظهر منتصر الأزهري وحسن العيدروس من خلال قناة الكأس القطرية.

ويسعى المنتخب البرتغالي إلى تحقيق النقاط الثلاث في مستهل مشواره بالمونديال، إلا أن ذلك يبدو بعيدا عن التحقيق بشكل سهل كون المنافس الغاني أحد أبرز الفرق في القارة السمراء ويمكنه هزيمة أي منتخب أمامه بقوة.

