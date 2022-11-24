ناااو NóW MaX..بث مباشر البرتغال وغانا يلا شوت live||مشاهدة مباراة البرتغال وغانا بث مباشر اليوم 24-11-2022 الاسطورة تويتر لايف



موعد وتفاصيل مباراة البرتغال وغانا اليوم كاس العالم 2022 يلا شوت يشهد استاد ٩٧٤ الفريد من نوعه في العاصمة القطرية الدوحة الليلة في تمام الساعة السادسة مساء الليلة بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة الكبري وهو التوقيت الذي يوافق الساعة السابعة مساء الليلة بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة القطرية المباراة المرتقبة التي من المنتظر ان تجمع بين كلا من المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم مع نظيره منتخب غانا الأول لكرة القدم في واحدة من منافسات دور المجموعات في النسخة الحالية من نهائيات كاس العالم المقامة حالية في دولة قطر.

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تفاصيل مباراة البرتغال وغانا في كاس العالم

ياتي لقاء الفريقين في مباراة الليلة في اطار منافسات الجولة الاولى في المجموعة السابعة وقبل الاخيرة من مجموعات النسخة الحالية في منافسات كاس العالم المقامة حاليا ويمكن للجمهور الذي لن يتمكن من متابعة المباراة في الاستاد ان يتابعها علي قنوات بي ان سبورت الرياضية مصحوبة بصوت نخبة من معلقي كرة القدم المتميزين حيث يتولى المعلق الرياضي خليل البلوشي التلعليق عليها علي قناة بي ان سبورت الرياضية الاولى كما يتولى المعلق الرياضي حسن العيدروس والمعلق الرياضي منتصر الازهري علي قنوات بي ان سبورت ماكس الرياضية.

أخبار منتخب البرتغال قبل مواجهة غانا في كأس العالم

استطاع المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم ان يحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الاولى من مجموعات التصفيات الاوربية المؤهلة إلى نهائيات كاس العالم بعد ان خاض منافسات ثمانية مباريات تمكن من تحقيق الفوز في منافسات خمس مباريات منها بالاضافة إلى التعادل في مباراتين من المباريات التي خاضها وانهزم في مباراة واحدة ليتوقف رصيده بذلك عند سبعة عشر نقطة ليحتل المركز الثاني ويتاهل إلى منافسات الملحق الاوربي حيث تمكن من تحقيق الفوز والتاهل إلى نهائيات كاس العالم.

أخبار منتخب غانا قبل مواجهة البرتغال في كأس العالم

اما منتخب غانا الأول لكرة القدم فقد جاء إلى كاس العالم علي حساب منتخب نيحيريا الأول لكرة القدم فبعد ان تمكن المنتخب الغاني من تصدر ترتيب مجموعته والتاهل إلى الجولة الحاسمة والمباراة الفاصلة حيث اوقعته القرعة امام منتخب نيجيريا وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بين الفريقين بلا اي اهداف لكلا منهما الا ان مباراة العودة انتهت بالتعادل الايجابي وبالرغم من التعادل في كلتا المباراتين الا ان المنتخب الغاني استفاد من احرازه هدف خارج الديار ليتاهل إلى نهائيات كاس العالم.

