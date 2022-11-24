بث مباشر البرتغال وغانا يلا شوت Yalla shoot || مشاهدة مباراة البرتغال وغانا بث مباشر اليوم يلا شوت في كأس العالم

يواجه منتخب البرتغال نظيره منتخب غانا اليوم الخميس في إطار منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر.

التشكيل المتوقع للبرتغال

ومن المتوقع أن يبدأ منتخب البرتغال بقيادة فيرناندو سانتوس مباراته أمام غانا بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: دييجو كوستا

في خط الدفاع: جواو كانسيلو، روبين دياش، بيبى، نونو مينديش

في خط الوسط: برونو فيرنامديز، كارفيلو، روى ينفيتش

في خط الهجوم: رونالدو، برناردو سيلفا، رافاييل لياو

التشكيل المتوقع لغانا

ومن المتوقع أن يبدأ منتخب غانا بقيادة أوتو أدو مباراته أمام البرتغال بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: لاورنس أتى زيجى

في خط الدفاع: لامبيتى، أمارتى، محمد ساليسو، جيديون منساه

في خط الوسط: توماس بارتى، ساليس عبد الصمد، ليمانا، إيناكى ويليامز

خط الهجوم: أندرى أيو، وجوردان أيو

موعد مباراة البرتغال ضد غانا

وتنطلق مباراة البرتغال وغانا اليوم الخميس في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة على "ستاد 974".

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القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وغانا

وتذاع مباراة البرتغال وغانا على قناة بي إن سبورتس المشفرة والكأس القطرية المالكة لإذاعة بطولة كأس العالم قطر 2022 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

المجموعة الثامنة هي من أقوى المجموعات في المونديال بسبب وجود المنتخب البرتغالي الذي يتمتع بالعديد من العناصر القوية وعلى رأسه دون كريستيانو رونالدو ونجم مانشستر يونايتد ونجمي سيتي كانسيلو الطيران الكامل. ظهير، وبرناردو سيلفا، خط الوسط.

والمنتخب الوطني الكوري الجنوبي من أقوى الفرق في آسيا التي حاز على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الموسم الماضي سون هيونج مين نجم توتنهام برصيد 23 هدفا، مساويا لمحمد صلاح قائد الفريق. المنتخب الوطني ونجم ليفربول الانجليزي.

والمنتخب الغاني الذي يشارك في المونديال للمرة الرابعة في التاريخ، بعد تأهله ثلاث مرات متتالية، من 2006 إلى 2014.

تتمتع أوروغواي بالعديد من العناصر القوية في كرة القدم العالمية، مثل فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد، وداروني نونيز مهاجم ليفربول، ويأمل جماهير الأوروغواي في تحقيق اللقب الذي غاب عن البلاد منذ 72 عامًا.