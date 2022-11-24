يلا لايف Stream..بث مباشر البرتغال وغانا الاسطورة Yalla shoot|| مشاهدة ماتش البرتغال وغانا اليوم 24-11-2022 بث مباشر دون تقطيع 4k

الفجر الرياضي
مشاهدة مباراة البرتغال
مشاهدة مباراة البرتغال وغانا

 

 

رابط مشاهدة مباراة البرتغال وغانا Portugal and Ghana بث مباشر يلا شوت اليوم كأس العالم 2022 تعد هذا اخر كأس العالم لدون كريستيانو رونالد  ويود احداث اكبر انجاز مع بلدة  وبعد ما فعل  كل  شيء مع اندية التي  لعب فيها خصوصا  ريال مدريد ويأمل  مشجعي منتخب البرتغال  بالوصول   إلى المركز المتقدمة في هذا المونديال.

توقيت ومواعيد مباراة البرتغال وغانا Portugal and Ghana والقنوات الناقلة 

 

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تقام المباراة يوم الخميس الموافق 24 نوفمبر 2022 في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة والساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة المباراة التي تجمع بين منتخب البرتغال ومنتخب غانا Portugal and Ghana وذلك في إطار الجولة الأولي من مرحلة المجموعات من بطولة كأس العالم قطر 2022 ويتواجد منتخب البرتغال في المجموعة الثامنة برفقة  منتخب  غانا  ومنتخب كوريا الجنوبية  و أوروجواي وقد يحتضن  استاد 974 لهذه المباراة بحيث  تنقل عبر قنوات الكأس اكسترا  و قناة  بين سبورت ماكس  واحد وماكس اثنين  بتعليق  عربي حسن العيدروس.

بطاقة مباراة  البرتغال وغانا:
🏆 البطولة: كأس العالم 2022.
🏅 الجولة: دور المجموعات - الجولة الأولى.
🏟️ الملعب: استاد 974.
🎤 المعلق:  حسن العيدروس.
📺 القنوات الناقلة:  beIN Sport Max1.
⌚ الموعد:  06:00 مساءً بتوقيت القاهرة.
⏰ التاريخ: الخميس 24-11-2022.
⚽ النتيجة: البرتغال وغانا  .
 

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