يلاشوت PLUS مشاهدة مباراة البرتغال الآن|| تابع لايف HD بث مباشر البرتغال ضد غانا YouTube اونلاين ستريم هدف رونالدو الآن 1ND Half

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الفجر الرياضي
مشاهدة مباراة البرتغال
مشاهدة مباراة البرتغال وغانا

يترقب عشاق ومتابعي كرة القدم حول العالم موعد انطلاق مونديال قطر 2022، وتعتبر هذه النسخة هي الأبرز لدي الجماهير العربية، حيث تحتضن البطولة لأول مرة دولة عربية "قطر"، وتنطلق البطولة يوم 21 نوفمبر وحتي 18 ديسمبر القادم، وتم توزيع المنتخبات المشاركة في كأس العالم على 8 مجموعات بواقع 4 منتخبات ويصعد أول وثاني المجموعة إلى دور الـ 16، ويشارك منتخب البرتغال في مونديال 2022، ضمن المجموعة الثامنة والتي تضم منتخبات أوروجواي وغانا وكوريا الجنوبية.

 

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ويلتقي منتخب البرتغال بنظيره منتخب غانا يوم الخميس 24 نوفمبر 2022، في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب "974"، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العالم.
 


تمتلك شبكة قنوات بى إن سبورتس القطرية، حقوق نقل مباريات بطولة كأس العالم في شمال إفريقيا والشرق الأوسط وستتمكن أيضًا من مشاهدة مباريات كأس العالم من خلال خدمة بي إن كونكت "BeIN CONTACT"، وهي خدمة مدفوعة مقدمًا.
 

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