يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن تردد القنوات المجانية الناقلة لبطولة كأس العالم 2022، حيث تصدرت الكلمات الأكثر بحثًا عبر محركات البحث العالمية.

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سوف تقوم مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل فعاليات بطولة كأس العالم 2022، حيث تمتلك المجموعة حقوق نقل مباريات البطولة وحفل افتتاح مونديال قطر 2022 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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يلاشوت PLUS مشاهدة مباراة البرتغال الآن|| تابع لايف HD بث مباشر البرتغال ضد غانا YouTube اونلاين ستريم هدف رونالدو الآن 1ND Half

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس المجانية بأنها ستذيع 22 مباراة مجانًا عبر القنوات المفتوحة، حيث ترغب في زيادة نسبة المشاهدات لمباريات بطولة كأس العالم 2022.

وهناك 7 قنوات المفتوحة ستقوم بنقل مباريات كأس العالم عبر 5 أقمار صناعية وترددها كالتالي:

يلاشوت PLUS مشاهدة مباراة البرتغال الآن|| تابع لايف HD بث مباشر البرتغال ضد غانا YouTube اونلاين ستريم هدف رونالدو الآن 1ND Half

1- نايل سات:bein sport ( 22مباراة على القناة المفتوحة ) تردد: 11054 H - 27500-

2- يوتلسات 9 شرقًا: قناة ORTB: تردد: 11900H- 27500-

قناة tvt: تردد: 11900 H- 27500-

3 - هوتبيرد ( الأوروبي ) 13 شرقًا: قناة rai 1: تردد: 10992 V- 27500 -

4 - أسترا 19 شرقًا: قناة ZDF: تردد 11632 H 22000

قناة TF1: تردد: 11376 V- 22000 -

5 - تركسات 42 شرق: قناة TRT1: تردد: 11054 H- 30000 -