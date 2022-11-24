مباراة البرتغال وغانا في كأس العالم FIFA قطر 2022™ ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

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مباراة البرتغال وغانا بث مباشر اليوم

موعد مباراة البرتغال وغانا

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أجواء حماسية في استاد 974 في انتظار دخول المنتخبين في صلب الموضوع.

فترة جسّ نبض بين المنتخبين.

صافرة البداية

لايف مشاهدة مباراة البرتغال وغانا بث مباشر على beIN SPORTS |تابع لايف HD بث مباشر البرتغال ضد غانا YouTube اونلاين

الدولي الأميركي إسماعيل الفتح حكمًا للمواجهة المرتقبة.

استاد 974 مسرحًا لمباراة البرتغال وغانا.

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البث المباشر لمباراة البرتغال وغانا يوم الخميس 24 نوفمبر انطلاقًا من الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

لايف مشاهدة مباراة البرتغال وغانا بث مباشر على beIN SPORTS |تابع لايف HD بث مباشر البرتغال ضد غانا YouTube اونلاين

مباراة البرتغال وغانا ستكون منقولة حصريًا على MAX 1.

مشاهدة مباراة البرتغال وغانا في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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