ناو لايف ŇÔŴ LIVE.. بث مباشر البرتغال وغانا يلا شوت yalla shoot|| مشاهدة مباراة البرتغال وغانا بث مباشر اليوم 2022-11-24 يلا شوت PRO HD

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مشاهدة مباراة البرتغال وغانا

هُنـا مجانا.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم قطر 2022 على نايل سات وعرب سات وهوتبيرد|| نزلها الآن على الريسيفر في منزلك
يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن تردد القنوات المجانية الناقلة لبطولة كأس العالم 2022، حيث تصدرت الكلمات الأكثر بحثًا عبر محركات البحث العالمية.
سوف تقوم مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل فعاليات بطولة كأس العالم 2022، حيث تمتلك المجموعة حقوق نقل مباريات البطولة وحفل افتتاح مونديال قطر 2022 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس المجانية بأنها ستذيع 22 مباراة مجانًا عبر القنوات المفتوحة، حيث ترغب في زيادة نسبة المشاهدات لمباريات بطولة كأس العالم 2022.
وهناك 7 قنوات المفتوحة ستقوم بنقل مباريات كأس العالم عبر 5 أقمار صناعية وترددها كالتالي:
1- نايل سات:bein sport ( 22مباراة على القناة المفتوحة ) تردد: 11054 H - 27500-
2- يوتلسات 9 شرقًا: قناة ORTB: تردد: 11900H- 27500-
قناة tvt: تردد: 11900 H- 27500-
3 - هوتبيرد ( الأوروبي ) 13 شرقًا: قناة rai 1: تردد: 10992 V- 27500 -
4 - أسترا 19 شرقًا: قناة ZDF: تردد 11632 H 22000
قناة TF1: تردد: 11376 V- 22000 -
5 - تركسات 42 شرق: قناة TRT1: تردد: 11054 H- 30000

شاهد المباراة من هنا



معدل تصحيح الخطأ: 2/3
beINS SPORTS MAX HD 5
التردد: 12245 «رأسي»
معدل الترميز: 27500
معدل تصحيح الخطأ: 2/3
beINS SPORTS MAX HD 6
التردد: 12604 «أفقي»
معدل الترميز: 27500
معدل تصحيح الخطأ: 2/3
قناة: zdf.
تردد: 11054.
القمر الصناعي: Hotbird
معامل الترميز: 22000 (H).
قناة: das erste
القمر الصناعي: Hotbird.
التردد:11541.
معامل الترميز: 22000 (V).
معدل الترميز: 27500
معدل تصحيح الخطأ: 2/3

 

 

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