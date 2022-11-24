HD لايف الان بث مباشر مباراة البرازيل وصربيا (يوتيوب) يلا شووت مباراة البرازيل وصربيا Live، يرى مدرب صربيا دراجون ستويكوفيتش وجهة نظر فنية معاكسة تمامًا للجميع، وهي أن فرص صربيا والبرازيل في الفوز بمباراة اليوم تبدو متساوية وقريبة، ولا يوجد فريق لديه ميزة على الآخر، ويعد الجميع بأن الفريق الصربي سيلعب مباراة قوية وستكون الاشرس على المرمى وشجاعة لا تهز خوف البطولة مؤكدا إنه محترم وخاضع للمنتخب البرازيلي مشيرا إلى انهم محظوظون جدا بوجود اربعة لاعبين في الهجوم كما هو أقوى خط هجومي في المونديال، وأثنى على لاعبيه وقالوا إنهم ناضجون للغاية ولا يخشون أي فريق، حتى البرازيل، في تصريحات قد تجعل لاعبيه يخوضون معركة وليس مباراة كرة قدم. قدم عادية، من أجل الفوز، بث المنتخب البرازيلي على الهواء مباشرة اليوم.

HD لايف الان بث مباشر مباراة البرازيل وصربيا (يوتيوب) يلا شووت مباراة البرازيل وصربيا Live

تلعب مباراة البرازيل وصربيا في ختام مباريات اليوم الخميس الموافق 24 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مصر، وإليكم موعد اللقاء حسب توقيت الدول المختلفة

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مشاهدة مباراة البرازيل وصربيا بث مباشر live

9:00 بتوقيت مصر

10:00 بتوقيت السعودية

8:00 بتوقيت الجزائر

11:00 بتوقيت الامارات

9:00 بتوقيت ليبيا

10:00 بتوقيت البحرين

11:00 بتوقيت المغرب

HD لايف الان بث مباشر مباراة البرازيل وصربيا (يوتيوب) يلا شووت مباراة البرازيل وصربيا Live

يستعد ملعب لوسيل لاستضافة بث مباشر للبرازيل وصربيا، المباراة التي من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة بتوقيت السعودية، وبين سبورت حصلت على الحقوق. لنقل اللقاء عبر قناة bein sports 1 hd max وعين المعلق المخضرم حفيظ الدراجي كمعلق علي وصف أحداث اللقاء التي ستزيد من نسبة الإثارة والمتعة للحدث. كن في الموعد.

HD لايف الان بث مباشر مباراة البرازيل وصربيا (يوتيوب) يلا شووت مباراة البرازيل وصربيا Live

قبل ساعات من انطلاق المباراة المرتقبة بين البرازيل وصربيا، ظهرت الجماهير البرازيلية في شوارع قطر، تسخر من ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، بعد هزيمته في أول مباراة له في مونديال قطر. المنافسون والمتنافسون الآخرون يرقصون في البطولة قبل الاجتماع في لقطة تصدرت عناوين الصحف الدولية صباح الخميس.