جهاز حماية المستهلك يعلن عن حملة لاستدعاء بعض موديلات السيارات الـ "سيات"

أطلق جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع شركة كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار - وكيل سيات فى مصر حملة استدعاء وذلك لفحص السيارات الآتية:

١- بعض سيارات سيات اتيكا موديل ٢٠٢٠ لفحص وتغيير بدال الفرامل إذا لزم الأمر.

٢- بعض سيارات سيات اتيكا موديل ٢٠١٨ لفحص وتغيير ماسورة التكييف إذا لزم الأمر.

٣- بعض سيارات سيات ليون موديل ٢٠١٥ لفحص وتغيير ترس الكامة

يأتى ذلك في إطار الاطمئنان علي جودة وفاعلية المنظومة وحرصًا منا على أمن سلامة المُستهلكين كإجراء وقائى.



لمزيد من المعلومات يتم الإتصال على الخط الساخن للشركة المالكة “ 19178 ” وذلك للحجز المُسبق وتحديث البيانات والتأكد من أن أرقام الشاسيه لسياراتكم من ضمن حملة الإستدعاء، وسيتم الرجوع مرة أخرى للعملاء لتحديد موعد فى أقرب مركز خدمة وذلك دون أى تكاليف أو رسوم على العميل.