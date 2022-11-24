تفاصيل الصحية للمطربة أنغام بعد خضوعها لعملية جراحية

تعرضت المطربة أنغام اليوم لأزمة صحية كبيرة أدت لإحتجازها في المستشفي، وأصدرت حساباتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مؤكدة أن الفنانة أنغام تعرضت لوعكة صحية طارئة، واضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية.

تفاصيل الحالة الصحية للمطربة أنغام

وجاء نص البيان الذي نشر على صفحة أنغام عبر فيس بوك: "حاولت أنغام أن تفي بالتزاماتها الفنية تجاه جمهورها في الفترة القادمة لكن كان لهذه المضاعفات أثر كبير عليها واضطر الأطباء لإبقائها في المستشفى تحت الإشراف الطبي لفترة أطول، نتقدم للجمهور بالاعتذار عن تأجيل حفلات الفنانة حاليًا لحين استقرار حالتها الصحية والاطمئنان عليها، نرجو من كل محبي أنغام الدعاء لها بالشفاء العاجل".

وهذه ليست الأزمة الصحية الأولى لأنغام هذا العام، حيث تعرضت في مايو الماضي لأزمة صحية أخرى، وخضعت لجراحة دقيقة في الكتف نتيجة معاناتها من آلام شديدة بأوتار الكتف، وتحملت أنغام الآلام طوال السنوات الماضية لكنها وصلت إلى مرحلة لا تستطيع تحملها وقررت عمل جراحة عاجلة.

وحرص عدد من الفنانين على دعم أنغام متمنين لها الشفاء العاجل وأبرزهم الفنان هاني شاكر والفنانة نادية مصطفى والمطرب أحمد سعد.ه

حرص الفنان هاني شاكر على الدعم والدعاء للفنانة أنغام بعد تعرضها لأزمة صحية كبيرة وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: الفنانة الكبيرة والحبيبة الغالية أنغام، كل التمنيات الطيبة بالشفاء العاجل والعودة السريعة لفنك وجمهورك الكبير، الذي يدعوا لك بسرعة الشفاء والعودة مرة أخرى، لفنك وحفلاتك من جديد يا رمز الاحترام والفن الجميل الراقي.

ووجه الفنان أحمد سعد رسالة إلى أنغام عبر حسابه الرسمي على انستجرام، ونشر صورة معها من لقاء سابق، وكتب: ألف سلامه عليكي يااحساس العالم يارب تقومي باألف سلامه لأهلك وجمهورك.