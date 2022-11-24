يلا شوت HD دون تقطيع مباراة البرازيل وصربيا بث مباشر رابط سريع شغال (Neymar) | كورة Live البرازيل ضد صربيا yalla-shoot كورة اونلاين

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الفجر الرياضي
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تتجه أنظار جماهير الساحرة المستديرة نحو ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، لمشاهدة المباريات الأولى لراقصات السامبا في مونديال قطر 2022، حيث ستلتقي البرازيل بصربيا في بداية المونديال، في المجموعة G.

موعد مباراة البرازيل ضد صربيا والقنوات الناقلة
وتقام مباراة البرازيل وصربيا في تمام الساعة التاسعة مساء الخميس على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، وتنقل المباراة على قناة beIN Sports HD 2 Max.

يأمل المنتخب البرازيلي بقيادة مدربه تيتي في تحقيق نصر كبير في انطلاقة حملته في المونديال ليبعث برسالة تحذيرية إلى المنافسين بأنه قادم للمنافسة على لقب بطولة العالم بأنه كان كذلك. غائب لمدة 20 عاما، وتحديدا منذ تتويجه الأخير في طبعة 2002.

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حقق المنتخب البرازيلي رقمًا قياسيًا رائعًا في تاريخ مشاركته في المونديال، حيث شارك في جميع نسخ المونديال السابقة على مدار 21 بطولة أقيمت منذ ظهوره الأول عام 1930 وحتى الآن، وسيليكاو هو يعتبر الفريق الأكثر مشاركة في تاريخ المونديال، وأيضًا اللقب الأكثر تتويجًا برصيد 5. 1958 و1962 و1970 و1994 و2002.

يلعب المنتخب الصربي المباراة بهدف تحقيق نتيجة جيدة لـ "راقصات السامبا" بالفوز أو التعادل على الأقل للحفاظ على فرصه في التأهل.

ويشارك منتخب صربيا في المونديال للمرة الثالثة في تاريخه، ويسعى فريق "النسور" لتحقيق أفضل النتائج للوصول إلى أبعد مدى في مونديال 2022. 16 لأول مرة في تاريخها.

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